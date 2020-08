First Eagle s'apprête à ouvrir son premier bureau en Allemagne depuis plus de 80 ans; récemment nommé, M. Louanges prendra les rênes de l'activité internationale généraliste depuis Munich





First Eagle Investment Management, LLC ("First Eagle") a le plaisir d'annoncer son projet d'ouverture d'une branche de First Eagle Investment Management Ltd. à Munich, Allemagne, grâce à laquelle la société répondra aux attentes de ses clients généralistes internationaux de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA), ainsi que des résidents non américaines. Le bureau munichois sera supervisé par Matthieu Louanges, qui intègre First Eagle en ce 3 août 2020, en tant que chef de l'unité généraliste internationale. M. Louanges sera basé à Munich en vue de l'ouverture officielle du bureau de First Eagle, prévue pour la fin 2020.

"First Eagle puise ses racines en Allemagne, et nous sommes ravis de rétablir une présence locale après une absence de plus de 80 ans", déclare Mehdi Mahmud, PDG de First Eagle. "Arnhold et S. Bleichroeder, le prédécesseur de First Eagle, représentant le regroupement de deux banques allemandes historiques: S. Bleichroeder, basée à Berlin et créée en 1803, et Gebr. Arnhold, basée à Dresde et créée en 1864. Les origines européennes de First Eagle sont anciennes, et le projet d'ouverture d'un bureau en Europe continentale est un peu comme un retour aux sources. Sous la direction de Matthieu, qui dispose d'une expérience approfondie avec des clients internationaux et dans la construction et la gestion de franchises multinationales, notre bureau munichois nous aidera à renforcer notre partenariat avec Amundi Asset Management et à élargir la portée de nos services pour couvrir nos clients non américains au niveau mondial."

Depuis Munich et New York, M. Louanges et son équipe seront en charge de l'activité généraliste internationale de First Eagle, qui englobe le partenariat de distribution avec Amundi Asset Management. L'Union européenne et le continent européen continueront de jouer un rôle clé dans l'activité internationale de First Eagle, et la société prévoit que l'Asie et l'Amérique du Sud seront des régions particulièrement importantes en termes de croissance commerciale. Illustrant l'engagement de la société envers son activité internationale, M. Louanges sera supervisé par M. Mahmud et intégrera le comité directeur de First Eagle. Ce sera la première fois qu'un membre du comité directeur sera basé en dehors des États-Unis.

Jouissant de la double nationalité franco-allemande, M. Louanges intègre First Eagle après plus de 20 années au service de PIMCO, une société dans laquelle il a occupé un des postes à plus hautes responsabilités dans la branche EMOA; en qualité de directeur général, il a récemment dirigé la relation mondiale de la société avec Allianz. Plus tôt chez PIMCO, M. Louanges a lancé le canal assurance de la société dans la région EMOA, qui est devenu avec le temps un grand groupe d'institutions financières. Il a également supervisé l'activité de PIMCO en Suisse et en France, et dirigé son équipe de solutions client EMOA. M. Louanges a rejoint PIMCO en qualité de gestionnaire de portefeuille de fonds communs et de mandats institutionnels en 2000 au moment de son acquisition par Allianz, où il occupait un poste similaire.

"Je suis ravi d'intégrer First Eagle Investment Management et de devenir un membre de son comité directeur", déclare M. Louanges. "Alors que la proposition d'investissement de First Eagle reçoit déjà la confiance d'une vaste clientèle mondiale, dans un contexte économique et un environnement de marché de plus en plus incertains, il continue d'exister une forte demande pour des solutions alliant le potentiel pour des retours attractifs avec une protection baissière sur des cycles entiers de marché. Je me réjouis à l'idée de travailler au côté de Mehdi et du reste de mes nouveaux collègues pour proposer les solutions d'investissement éprouvées et différenciées de First Eagle aux clients internationaux, et renforcer notre précieux partenariat avec Amundi Asset Management."

M. Louanges succède à Robert H. Hackney, Jr, qui a travaillé 25 années chez First Eagle. M. Hackney restera dans la société, tout d'abord pour veiller à la passation de ses responsabilités à M. Louanges à la tête de l'activité généraliste internationale, puis en tant que conseiller de M. Mahmud et de l'équipe de direction sur les initiatives stratégiques. "Le leadership de Robert a fait partie intégrante de la réussite de notre partenariat avec Amundi Asset Management et de notre activité généraliste internationale. Au fil des ans, nous avons tiré parti de sa perspicacité stratégique, et je suis heureux de pouvoir compter sur ces conseils pour faire évoluer notre société", déclare M. Mahmud.

