Appel conférence du Groupe Vision New Look inc. résultats deuxième trimestre de l'exercice financier 2020





MONTRÉAL, 03 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le vendredi 7 août prochain à 12h00 (EDT), le Groupe Vision New Look inc. (TSX : BCI) (« New Look ») présentera ses résultats financiers du deuxième trimestre 2020 lors d'une conférence téléphonique pour la communauté financière. L'annonce des résultats financiers se fera par le biais d'un communiqué qui sera diffusé sur le fil de presse avant la conférence téléphonique. Le communiqué et le rapport de gestion seront disponibles sur le site de SEDAR (www.sedar.com) ainsi que sur le site Internet de la Société (www.newlookvision.ca).



Les analystes financiers sont invités à participer à cette conférence téléphonique :

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Date et heure : vendredi 7 août 2020 à 12h00 (EDT) Numéros de téléphone : 1-877-223-4471 (sans frais) 1-647-788-4922 (longue distance/international)

Les médias et toutes personnes intéressées par ces résultats sont invités à écouter la conférence en rediffusion :



ÉCOUTE ULTÉRIEURE Date de disponibilité : du 7 août 2020 à 16h00 (EDT) au 14 août 2020 à 23h59 (EDT) Numéros de téléphone : 1-800-585-8367 ou (416) 621-4642 Code d'accès : 9248347

Au 31 juillet, New Look avait 15 660 199 actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation. Vision New Look est chef de file dans les produits et services de l'optique au Canada exploitant un réseau de 394 succursales principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff, Iris et diverses bannières de luxe, ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web au www.newlookvision.ca. Veuillez adresser vos demandes d'information à Mme Lise Melanson au 514-877-4119.

