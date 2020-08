Les parfums Calvin Klein annoncent le retour de Christy Turlington Burns et Edward Burns pour incarner ETERNITY Calvin Klein





Calvin Klein, Inc., une filiale à part entière de PVH Corp. [NYSE : PVH], et Calvin Klein Fragrances, une division de Coty Inc. [NYSE : COTY], ont révélé aujourd'hui la campagne publicitaire mondiale d' ETERNITY Calvin Klein avec le retour de Christy Turlington Burns, militante de la santé maternelle et mannequin, aux côtés de son mari, le réalisateur, écrivain, producteur et acteur Edward Burns, qui incarnent la campagne d' ETERNITY.

ETERNITY Calvin Klein a su savamment capter et de manière inoubliable la conquête amoureuse, l'intimité et l'engagement. Le couple formé par Turlington Burns, qui a joué dans la première campagne publicitaire d' ETERNITY à ses débuts en 1988, et Burns qui a fait une apparition aux côtés de sa femme dans les campagnes de 2014 et 2016, donnent vie à l'essence même de la love story d' ETERNITY grâce à leur relation intemporelle.

Aujourd'hui, l'histoire d' ETERNITY se poursuit avec ce couple emblématique dans une nouvelle campagne télé et presse qui dépeint un amour durable empreint de sensualité, d'authenticité, de spontanéité, et soutient le lancement des nouveaux produits ETERNITY Cologne pour homme et ETERNITY Eau Fresh pour femme de Calvin Klein.

« Plus de 30 ans après la première campagne ETERNITY Calvin Klein, c'est un plaisir de travailler à nouveau avec Calvin Klein et de continuer à faire partie de l'histoire d'un parfum aussi emblématique », ont déclaré conjointement Turlington Burns et Burns. « Nous sommes très honorés de participer à cette nouvelle campagne qui célèbre notre relation avec ETERNITY Calvin Klein. »

La campagne télévisée est filmée par le cinéaste et photographe Matt Lambert qui mêle le noir et blanc traditionnel avec des prises de vue en couleur. Cette juxtaposition exprime leur passé engagé et la force de leur relation de couple actuelle. La campagne qui se traduit par une compilation de moments joyeux au bord de l'océan, est un hommage à leur histoire d'amour et se déroule sur fond de version revisitée de la chanson d'amour emblématique « Unchained Melody » de Lykke Li.

Lachlan Bailey a photographié le couple iconique dans un visuel classique de campagne en noir et blanc sur la plage. Les cheveux de Turlington Burns sont balayés naturellement par la brise de l'océan tandis que Burns l'attire avec adoration vers lui. La photo n'est que l'un des nombreux souvenirs du couple, un moment volé dans leur histoire d'amour sans fin.

« Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau un couple aussi emblématique pour fêter ce nouveau chapitre d'ETERNITY Calvin Klein qui reste fidèle à lui-même en restant l'un des parfums les plus aimés par les femmes et les hommes », a déclaré Simona Cattaneo, présidente de Luxury Brands chez Coty. « Avec cette nouvelle campagne, ETERNITY continue d'inspirer un amour intemporel ; ses valeurs romantiques restent inchangées malgré le passage du temps et séduisent encore aujourd'hui les consommateurs ».

Outre le soutien à ETERNITY Calvin Klein Signature, la campagne soutient également la diffusion de la nouvelle gamme ETERNITY Cologne pour homme et ETERNITY Eau Fresh pour femme de Calvin Klein grâce au visuel de la campagne également tourné par Bailey. L'image du héros est une injection de bonheur et de fraîcheur ; Turlington Burns et Burns sont filmés en train de faire les fous dans l'océan, serrés l'un contre l'autre en se laissant éclabousser par les vagues.

Évoquant la liberté de l'océan et la joie de se promener dans un beau jardin sensuel, le prolongement de la gamme inspire la spontanéité tout en célébrant l'esprit de l'amour éternel. La tradition durable de ETERNITY Calvin Klein Signature est repensée de façon ludique pour les amoureux de la modernité avec l'intégration d'ingrédients verts exprimant la fraîcheur dans ETERNITY Cologne pour homme de Calvin Klein créé par les parfumeurs Julie Massé, Ralf Schwieger et Véronique Nyberg de chez Mane et avec des fleurs aquatiques romantiques dans ETERNITY Eau Fresh pour femme de Calvin Klein créé par les parfumeurs Olivier Gillotin et Sonia Constant de chez Givaudan.

ETERNITY Cologne pour homme et ETERNITY Eau Fresh pour femme de Calvin Klein sont en vente dès demain dans le monde entier en continu.

À propos de Calvin Klein, Inc. :

CALVIN KLEIN est une marque mondiale de style de vie caractérisée par des idéaux audacieux et progressistes et une esthétique séduisante. Nous cherchons à faire vibrer et à inspirer notre public tout en utilisant des images provocantes et des designs étonnants da façon à enflammer les sens.

Fondée en 1968 par Calvin Klein et son partenaire commercial Barry Schwartz, l'entreprise a forgé sa réputation de leader de la mode américaine grâce à son esthétique épurée et ses créations innovantes. Les ventes au détail mondiales des produits signés CALVIN KLEIN ont dépassé les 9 milliards de dollars en 2019 avec une distribution dans plus de 110 pays. Calvin Klein emploie plus de 11 500 collaborateurs dans le monde entier. Nous avons été rachetés par PVH Corp. en 2003.

À propos de COTY Inc.

Coty est l'une des plus grandes entreprises au monde dans le domaine de la beauté, avec un chiffre d'affaires d'environ 9 milliards de dollars ; son objectif est de rendre hommage et de laisser vivre la diversité de la beauté des consommateurs. Son solide héritage entrepreneurial a permis de créer un portefeuille iconique de marques de beauté de premier plan. Coty est le leader mondial de la parfumerie, un solide numéro deux dans le domaine de la coloration et du coiffage professionnels en salon, et numéro trois des cosmétiques de couleur. Coty exploite trois divisions - Coty Consumer Beauty, qui se concentre sur les cosmétiques de couleur, les produits de coloration et de coiffure au détail, les soins du corps et les parfums de masse vendus principalement dans les circuits de la grande distribution avec des marques telles que Bourjois, Max Factor, Rimmel, Wella, Adidas et Guess ; Coty Luxury, axé sur les parfums de prestige et les soins de la peau avec des marques telles que Gucci, Hugo Boss, Calvin Klein, Chloe, Bottega Veneta et Alexander McQueen ; et Coty Professional Beauty, axé sur la fourniture des propriétaires de salons de coiffure et aux spécialistes de soins professionnels des cheveux et des ongles, avec des marques telles que Wella Professionals, System Professional, OPI et ghd. Coty compte environ 20 000 collègues dans le monde entier et ses produits sont vendus dans plus de 130 pays. Coty et ses marques sont engagés dans plusieurs causes sociales et cherche aussi à minimiser son impact sur l'environnement. Pour plus d'informations sur Coty Inc, veuillez consulter le site www.coty.com.

CRÉDITS PUBLICITAIRES:

Direction créative : Calvin Klein et Mazarine

Campagnes vidéo : Matt Lambert

Images campagne publicité : Lachlan Bailey

CRÉDIT ÉDITORIAL:

ETERNITY pour femme Eau de Parfum CALVIN KLEIN

ETERNITY pour homme Eau de toilette CALVIN KLEIN

ETERNITY Eau Fresh pour femme CALVIN KLEIN

ETERNITY Cologne pour homme CALVIN KLEIN

TVC : https://youtu.be/NN9Q2pKiDKE

MÉDIAS SOCIAUX : #cketernity

GESTION DE LA MARQUE : @calvinklein

