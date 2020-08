Le gouvernement du Canada annonce un investissement dans des organismes de femmes dans la région de l'Outaouais





Les projets répondent aux besoins en matière de capacité de manière à ce que les organismes puissent continuer à promouvoir des changements sociaux et systémiques vers l'égalité des genres.

GATINEAU, QC, le 3 août 2020 /CNW/ - Les organismes de soutien aux femmes fournissent des services cruciaux à nos collectivités : ils aident les femmes et les filles à atteindre la sécurité financière, à échapper à la violence et à participer pleinement à tous les aspects de notre économie et de notre société. Pourtant, pendant beaucoup trop longtemps, ces organismes ont été sous-financés, sous-estimés et affaiblis.

C'est pourquoi aujourd'hui, les secrétaires parlementaires de la ministre des Aînés et du président du Conseil du Trésor et de la ministre du Gouvernement numérique et députés d'Argenteuil--La Petite-Nation et d'Hull--Aylmer, Stéphane Lauzon et Greg Fergus, ont annoncé, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, un investissement de 259?256 $ pour deux projets soutenant les femmes et les filles dans la région de l'Outaouais.

Les deux projets répondent aux besoins en matière de capacité des organismes qui reçoivent des fonds et les aident à continuer de promouvoir des changements sociaux et systémiques vers l'égalité des genres :

la Maison d'Hébergement Pour Elles Des Deux Vallées de la région de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation a reçu 46?112 $ pour améliorer sa capacité organisationnelle, en particulier dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la planification stratégique et de la diversification des sources de financement;

de la région de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation a reçu 46?112 $ pour améliorer sa capacité organisationnelle, en particulier dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la planification stratégique et de la diversification des sources de financement; Accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais (AFIO) à Gatineau a reçu 213?144 $ pour accroître sa capacité organisationnelle et soutenir la gestion des ressources humaines, la gouvernance du conseil d'administration, le développement de partenariats, la collaboration et le réseautage, ainsi que pour permettre l'élaboration d'une stratégie de défense des droits et l'application de l'Analyse comparative entre les sexes plus.

Ces organismes figurent parmi les quelque 250 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes au Canada qui reçoivent un financement de Femmes et Égalité des genres Canada dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités. Cet investissement concrétise l'affectation de 100 millions de dollars sur cinq ans, annoncés dans le budget de 2018, pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes d'un bout à l'autre du Canada.

Citations

« Les survivantes et survivants de la violence conjugale méritent non seulement d'être protégés, mais aussi de pouvoir s'épanouir et de réaliser leur plein potentiel. Je suis heureux de faire cette annonce aujourd'hui, car cet investissement du gouvernement du Canada permet à la Maison d'Hébergement Pour Elles Des Deux Vallées de piloter un projet visant à soutenir les victimes de la violence fondée sur le genre de la région d'Outaouais.»

Stéphane Lauzon

Député d'Argenteuil--La Petite-Nation

«Je suis fier que le gouvernement du Canada soutienne des organismes qui travaillent fort pour donner aux femmes les moyens d'agir et pour veiller à ce que leurs droits et leurs intérêts soient respectés. L'organisme Accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais reçoit du financement aujourd'hui, car il se distingue par son dynamisme et son engagement en faveur de l'égalité des genres. Le financement de ce projet fait une réelle différence pour les femmes immigrantes de la région de l'Outaouais».»

Greg Fergus

Député d'Hull--Aylmer

« La Maison d'Hébergement Pour Elles Des Deux Vallées est très reconnaissante pour ce financement fédéral, qui nous permet d'améliorer notre capacité à fournir nos services de manière sûre et continuer à offrir un hébergement sécuritaire axé sur l'acceptation inconditionnelle des femmes et des enfants fuyant la violence conjugale dans la région de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation. »

Annick Brazeau, directrice

Maison d'Hébergement Pour Elles Des Deux Vallées

« Accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais est fier de recevoir ce financement du gouvernement du Canada. Une plus grande capacité organisationnelle nous permet de continuer de toujours mieux répondre aux besoins des nouvelles arrivantes en Outaouais et de faire en sorte qu'encore plus d'entre elles se sentent chez elles et s'y sentent bien. »

Bettyna Bélizaire, directrice générale

Accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais (AFIO)

Faits en bref

Dans le cadre de l'intervention liée à la COVID-19, le gouvernement du Canada investit 350 millions de dollars dans le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire pour soutenir des organismes de bienfaisance et des organisations à but non lucratif qui ont besoin d'une aide financière pour faire face à la pandémie.

investit 350 millions de dollars dans le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire pour soutenir des organismes de bienfaisance et des organisations à but non lucratif qui ont besoin d'une aide financière pour faire face à la pandémie. Dans le cadre du Plan d'intervention économique pour répondre à la COVID-19, 50 millions de dollars ont été alloués pour soutenir les organismes qui fournissent des services aux femmes et à leur famille qui fuient la violence, dont 40 millions ont été versés par Femmes et Égalité des genres Canada . Dans le cadre de la première phase de ce financement, 30 millions de dollars ont été directement versés à près de 700 maisons d'hébergement pour femmes et organismes d'aide aux personnes ayant survécu à des agressions sexuelles. Dans le cadre de la deuxième phase, les 10 millions de dollars restants sont distribués à d'autres organismes qui fournissent un soutien essentiel et d'autres services importants aux victimes de violence fondée sur le sexe. Dans le cadre des deux phases de ce financement, le gouvernement fédéral soutient près de 1000 organismes à travers le pays.

. Dans le cadre de la première phase de ce financement, 30 millions de dollars ont été directement versés à près de 700 maisons d'hébergement pour femmes et organismes d'aide aux personnes ayant survécu à des agressions sexuelles. Dans le cadre de la deuxième phase, les 10 millions de dollars restants sont distribués à d'autres organismes qui fournissent un soutien essentiel et d'autres services importants aux victimes de violence fondée sur le sexe. Dans le cadre des deux phases de ce financement, le gouvernement fédéral soutient près de 1000 organismes à travers le pays. Le budget de 2018 prévoyait des investissements de 100 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes au Canada . Dans la foulée de ces investissements historiques, le budget de 2019 a annoncé l'octroi de fonds supplémentaires au Programme de promotion de la femme de Femmes et Égalité des genres Canada : 160 millions de dollars sur une période de cinq ans, à compter de 2019-2020. Le programme verse du financement à des organismes admissibles pour leur permettre de réaliser des projets qui visent à aplanir les obstacles systémiques à l'égalité des genres, et ces fonds supplémentaires porteront son budget annuel à 100 millions de dollars en 2023-2024.

. Dans la foulée de ces investissements historiques, le budget de 2019 a annoncé l'octroi de fonds supplémentaires au Programme de promotion de la femme de Femmes et Égalité des genres Canada : 160 millions de dollars sur une période de cinq ans, à compter de 2019-2020. Le programme verse du financement à des organismes admissibles pour leur permettre de réaliser des projets qui visent à aplanir les obstacles systémiques à l'égalité des genres, et ces fonds supplémentaires porteront son budget annuel à 100 millions de dollars en 2023-2024. Ce financement permettra aux organismes de soutien aux femmes et aux organismes autochtones au service des femmes de prendre des mesures pour éliminer les obstacles systémiques qui nuisent au progrès des femmes, tout en tenant compte des variations dans la manière dont les diverses expériences relatives au genre et les inégalités sont vécues au pays.

Produit associé

Document d'information

Femmes et Égalité des genres Canada -- Programme de promotion de la femme

Femmes et Égalité des genres Canada s'emploie à promouvoir l'égalité des sexes et, pour ce faire, intervient dans trois domaines prioritaires : la sécurité et la prospérité économiques des femmes; la participation des femmes à la vie démocratique et au pouvoir et, enfin, l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles. Femmes et Égalité des genres Canada joue également un rôle de premier plan dans la mise en oeuvre de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) à l'échelle du gouvernement.

L'une des méthodes qu'emploie Femmes et Égalité des genres Canada pour promouvoir l'égalité des genres au Canada est d'accorder des fonds à des organismes admissibles dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Les projets sont sélectionnés au moyen d'appels de propositions portant sur des thèmes précis, ainsi que d'un processus d'admission continu qui permet au Programme de promotion de la femme d'aborder les nouveaux enjeux à mesure qu'ils surviennent.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui visent à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans trois domaines prioritaires, soit l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité et de la prospérité économiques des femmes et des filles, et leur accès aux postes de responsabilité.

Appel de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé le lancement d'un appel de propositions dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les projets à l'échelle locale, provinciale, territoriale et nationale étaient admissibles à différents montants de financement, selon leur portée et leurs besoins internes particuliers.

Le 8 mars 2019, la ministre Monsef a profité de la Journée internationale de la femme pour annoncer que plus de 250 organismes de femmes de tout le pays recevraient un financement du Fonds de renforcement des capacités.

L'objectif est de financer des propositions qui renforceront la capacité des organismes de femmes et des organismes autochtones qui travaillent à promouvoir l'égalité des femmes, dont les initiatives contribuent à la présence au Canada d'un mouvement de femmes viable qui favorise l'égalité des genres. Le financement permettra d'accroître la capacité organisationnelle et aidera les organismes à travailler en concertation afin de régler des questions qui touchent l'égalité des genres. Il offre aux organismes la marge de manoeuvre nécessaire pour présenter une demande de financement afin de répondre à leurs besoins particuliers en matière de capacité. Le financement résulte de l'annonce, dans le budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.

Projets de la région de l'Outaouais

L'annonce d'aujourd'hui fait état de deux projets dans la région de l'Outaouais qui seront financés par le gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités.

Maison d'Hébergement Pour Elles Des Deux Vallées

Titre du projet : Soutien dans la consolidation, l'autonomie et le déploiement de l'organisme

Montant du financement : 46 112 $

Ce projet d'une durée de 45 mois répondra aux besoins de l'organisme en matière de capacités afin de lui permettre de continuer à promouvoir les changements sociaux et systémiques menant à l'égalité des genres. Les capacités organisationnelles de l'organisme seront renforcées en ce qui a trait à la gestion des ressources humaines, à la planification stratégique et à la diversification des sources de financement.

Fondée en 2001, la Maison d'Hébergement Pour Elles Des Deux Vallées est un organisme communautaire de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation subventionné par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO) et par la Société d'habitation du Québec (SHQ) dont la mission consiste à offrir des services d'aide et d'hébergement aux femmes victimes de violence conjugale ainsi qu'à leurs enfants. Le principal service de l'organisme est celui de l'hébergement : un hébergement sécuritaire axé sur l'acceptation inconditionnelle des femmes et des enfants. L'hébergement est d'une durée variant de six à huit semaines. La maison d'hébergement de l'organisme peut accueillir neuf femmes et enfants, et ce, 365 jours par année.

Accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais (AFIO)

Titre du projet : Optimisation de la gouvernance et des capacités organisationnelles de l'AFIO

Montant du financement : 213 144 $

Ce projet d'une durée de 45 mois répondra aux besoins de l'organisme en matière de capacités afin de lui permettre de continuer à promouvoir les changements sociaux et systémiques menant à l'égalité des genres. Les capacités organisationnelles de l'organisme seront renforcées en ce qui a trait à la gestion des ressources humaines, à la gouvernance du conseil d'administration et au développement de partenariats, de collaboration et de mise en réseau, ainsi que par l'élaboration d'une stratégie de défense des droits et par l'application de l'analyse comparative entre les sexes plus.

L'AFIO est un organisme communautaire régional sans but lucratif fondé en 1984. Sa mission consiste à favoriser l'intégration sociale, culturelle et économique des immigrantes et de leur famille dans la société d'accueil. L'organisme a été créé pour répondre aux besoins des immigrantes de se regrouper, de vaincre l'isolement et d'élaborer ensemble des projets qui correspondent à leurs réalités.

