Déclaration du 3 août 2020 de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada





OTTAWA, ON, le 3 août 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

On a signalé 116 884 cas de COVID-19 au Canada, dont 8 945 décès. Des personnes infectées, 87 % sont maintenant rétablies. À ce jour, les laboratoires de partout au pays ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de 4 143 459 personnes. Au cours de la dernière semaine, en moyenne 40 665 personnes ont passé un test de dépistage chaque jour, dont 1 % ont reçu un résultat positif. Enfin, on compte en moyenne 461 nouveaux cas signalés quotidiennement pour l'ensemble du pays.

Cet été, le virus qui cause la COVID-19 sévit partout dans le monde et il cherche le prochain endroit où il fera son grand retour, tout en s'arrêtant là où des occasions existent. C'est peu dire que nous avons appris quelques dures leçons. L'été n'a pas fait disparaître le virus, et les rassemblements et l'abandon des précautions laissent la place à des occasions en or d'exposition au virus ainsi que de propagation et de superpropagation de celui-ci. Les endroits où le virus était maîtrisé à un certain moment ne sont pas à l'abri d'une résurgence, comme nous l'avons vu dans plusieurs pays. Le Canada n'a pas besoin d'être l'un d'eux. Il y a des choses que nous pouvons faire pour empêcher la COVID-19 de se propager et de connaître une recrudescence. Si nous nous en tenons à des activités avec les personnes qui font partie de votre petite bulle sociale stable, si nous gardons nos distances, si nous évitons les situations à risque élevé et si nous prenons toutes les précautions appropriées (lavage des mains, étiquette respiratoire, port du masque ou du couvre-visage), nous pouvons continuer de maintenir la pression et ainsi éviter que le virus ne vienne gâcher nos projets d'été.

Les actions de chacun comptent. Notre avenir collectif dépend de ce que nous faisons tous maintenant. Les préparatifs pour le retour à l'école, au travail et aux activités récréatives ne se limitent pas à acheter de nouvelles fournitures de bureau, de nouveaux vêtements ou de nouveaux articles de sport. Si nous voulons retrouver encore d'autres choses dont nous profitons tous d'habitude à l'automne, le tout en protégeant nos familles et nos collectivités, nous devons continuer de prendre les précautions qui ont fait leurs preuves jusqu'à présent.

Vous trouverez des ressources pour vous guider ici.

