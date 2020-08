Ouvert pour les événements de 250 participants et moins, le Centre des congrès de Québec réduit ses prix de location de salles





QUÉBEC, le 3 août 2020 /CNW Telbec/ - Le Centre des congrès de Québec est heureux de pouvoir accueillir, à compte du 3 août, des événements de 250 participants et moins. Avec ses 300 000 pieds carrés d'espaces et son plan de mesures sanitaires approuvé par la Santé publique, le Centre facilite le respect de la distanciation physique et les participants peuvent s'y réunir en toute sécurité.

« C'est une excellente nouvelle pour nous et pour l'industrie du tourisme d'affaires de la région de Québec. Nous sommes plus que fiers d'accueillir présentement nos premiers événements, dont l'exposition Imagine Van Gogh, le premier événement d'envergure à se tenir dans un centre de congrès en cette période de pandémie. Et avec cette permission d'accueillir des événements de 250 personnes, notre clientèle sera certainement au rendez-vous. Nous avons également réduit les prix de location de nos salles en fonction de la distanciation et de la capacité de payer de notre clientèle. Le Centre des congrès est ouvert et en activité! », a commenté M. Pierre-Michel Bouchard, président-directeur général du Centre des congrès.

Ouvert pour vous!

Le Centre des congrès de Québec dispose de salles de réunion sécuritaires et flexibles pour les événements, de technologies facilitantes pour l'organisation d'un événement hybride et, surtout, d'une équipe d'expérience pour répondre aux besoins de la clientèle et aux nouvelles réalités des événements en matière de santé et de sécurité.

Consultez les mesures sanitaires du Centre des congrès de Québec.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités plus de 100 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié LEED-CI et EB, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, nommé Meilleur palais des congrès au monde (AIPC) en 2006 et finaliste en 2014, le Centre des congrès se distingue par ses hauts standards de gestion, le savoir-faire d'une équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

SOURCE Société du Centre des congrès de Québec

Communiqué envoyé le 3 août 2020 à 11:27 et diffusé par :