Simpson Thacher s'adjoint les services de James Howe, éminent juriste spécialisé dans le capital-investissement





Simpson Thacher & Bartlett LLP a annoncé aujourd'hui que James Howe a rejoint son département Fusions et Acquisitions en tant qu'associé du bureau de Londres.

"Nous sommes particulièrement ravis d'accueillir James au sein de Simpson Thacher", a déclaré Bill Dougherty, président du comité exécutif de Simpson Thacher. "Sa vaste expérience dans le conseil aux sociétés de capital-investissement et aux institutions financières pour des opérations complexes au Royaume-Uni, en Europe continentale et dans le monde entier renforcera encore notre solide plateforme basée à Londres".

James Howe est une étoile montante dans le domaine des fusions et acquisitions de fonds de capital-investissement, qui se concentre sur les rachats d'entreprises par emprunt, les fusions et acquisitions et les opérations de financement d'entreprises au niveau transfrontalier. Il a conseillé un large éventail de clients dans le monde entier, dont un grand nombre des principaux promoteurs de fonds de capital-investissement et institutions financières. Il rejoint le cabinet après avoir travaillé chez Gibson, Dunn & Crutcher LLP.

"Compte tenu de son expérience en tant que conseiller auprès de nombreux sponsors de fonds de capital-investissement, parmi les plus sophistiqués, sur un large éventail de transactions de haut niveau, James Howe est un candidat idéal pour le cabinet", a déclaré Jason Glover, associé directeur du bureau de Londres. "Ses performances dans la conclusion d'affaires renforcent nos capacités existantes en matière de fusions et d'acquisitions de fonds de capital-investissement, ajoutant ainsi une profondeur supplémentaire à notre banc d'avocats extraordinairement talentueux à Londres".

"James Howe a acquis une excellente réputation sur le marché grâce à sa fibre commerciale et à sa capacité à fournir aux clients des conseils complets axés sur les solutions. Il est un formidable atout pour l'équipe et nous sommes ravis de l'accueillir au sein de notre service de fusions et acquisitions à Londres", a déclaré Ben Spiers, responsable des fusions et acquisitions à Londres.

Simpson Thacher est régulièrement classé parmi les meilleurs conseillers en fusions et acquisitions au monde, offrant à ses clients les compétences et la perspicacité acquises en représentant les acteurs des fusions et acquisitions dans le monde entier à pratiquement tous les titres en vertu du droit américain, anglais et de Hong Kong. Les avocats du cabinet spécialisés dans les fusions et acquisitions sont régulièrement sollicités dans tous les types de transactions négociées, y compris les fusions, les achats d'actions et d'actifs, les restructurations, les scissions, les coentreprises, les investissements minoritaires et les opérations de capital-investissement, ainsi que les acquisitions contestées et les courses aux procurations.

"Simpson Thacher est un leader mondial dans le domaine des fusions et acquisitions et du secteur du capital-investissement. Je me réjouis de travailler avec l'éminente équipe de Londres et du monde entier pour continuer à fournir aux clients des solutions innovantes et les meilleurs conseils pour les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux", a déclaré James Howe.

À PROPOS DE SIMPSON THACHER

Simpson Thacher & Bartlett LLP (www.simpsonthacher.com) est l'un des premiers cabinets juridiques internationaux du globe. Fondé en 1884, il compte aujourd'hui plus de 1 000 avocats répartis entre notre siège de New York et nos bureaux de Beijing, Hong Kong, Houston, Londres, Los Angeles, Palo Alto, São Paulo, Tokyo et Washington, D.C., qui apportent à nos clients un conseil coordonnant le juridique et la structuration de transactions, aux quatre coins du monde.

