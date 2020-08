Suntech augmente de 1,5GW sa capacité de production de modules à haut rendement de Wuxi





WUXI, Chine, 3 août 2020 /PRNewswire/ -- Le 1er août, Suntech a annoncé que l'extension de 1,5 GW des modules à hauts rendements dans l'usine de fabrication de modules de Wuxi a été mise officiellement en production.

Grâce à un investissement total de 490 millions RMB, la nouvelle usine de fabrication de modules intelligents de haut niveau de 1,5 GW d'une superficie de 150 000 mètres carrés a été mise en place. L'équipement nouvellement installé améliorera l'efficacité de production des modules. La nouvelle ligne de production de Suntech a couvert actuellement toutes les technologies courantes pour les produits sur le marché. Elle est compatible avec les cellules multi-jeux de barres de différents formats de 166 mm à 182 mm, adaptées aux modules solaires de 78 cellules, ainsi que l'espace de mise à niveau pour les cellules grand format de 210 mm. Suntech continuera de mettre l'usine de fabrication de Wuxi à niveau avec une technologie intelligente en fin d'année, et s'est fixé pour mission de créer un projet pilote national de démonstration de fabrication intelligente et un projet national de fabrication intelligente avec une normalisation complète et l'application de nouveaux modes, ce qui permettra à l'usine de fabrication de Wuxi d'effectuer une inspection intelligente par IA et des tests automatiques IV ainsi que d'autres améliorations technologiques.

Durant la cérémonie de mise en service, M. Jun Tang, président de Suntech, a déclaré, « En tant qu'entreprise photovoltaïque établie de longue date, le moment est venu pour Suntech de passer à une capacité de production avancée. L'expansion de l'usine de production de Wuxi est la première étape de notre stratégie de croissance soutenue qui ajoutera 8,5 GW de capacité avancée à nos quatre usines cette année. Nous cherchons non seulement à être grands, mais aussi à être forts. Le « forts » est reflété dans la façon dont nous fournissons des produits fiables aux clients. Notre expansion se poursuit à un rythme soutenu et nous poursuivons nos objectifs de stratégie de marque. »

Depuis sa création en 2001, Suntech a connu vingt ans de développement et remporté un grand succès dans l'industrie des énergies renouvelables. Suntech s'est développée avec une bonne dynamique pendant ces années. Soutenue par l'excellente réputation de la marque dans le monde, l'échelle des exportations a augmenté d'année en année et les expéditions ont atteint de nouveaux sommets. Au premier trimestre de cette année, les expéditions cumulées de Suntech s'élèvent à plus de 22 GW de modules PV dans 100 pays, se classant dans les 10 premières parmi toutes les marques dans le secteur de l'énergie solaire à l'échelle mondiale. Durant la seconde moitié de l'année, Suntech continuera d'intégrer les ressources du groupe. En fonction de la capacité de production actuelle, de nouveaux sites de production seront établis à Changzhou, Zhenjiang, Yangzhou et ailleurs. La réalisation d'une capacité de production cible supérieure répondra mieux à la demande du marché PV mondial pour des modules PV de haute qualité et de haute fiabilité, améliorant ainsi la compétitivité des modules PV de Suntech sur les marchés mondiaux.

