Headspring et Silk Road Education annoncent le lancement d'un nouveau programme d'Executive DBA





LONDRES, 3 août 2020 /PRNewswire/ -- Un programme révolutionnaire d'Executive Education a récemment été lancé pour bien comprendre et gérer l'impact mondial de l'initiative « nouvelle route de la soie - One Road One Belt » lancée par Xi Jinping.

Ce programme unique d'« Executive DBA » combine l'expertise et les connaissances de Headspring, une coentreprise d'Executive Education de IE Business School et du Financial Times, et de la Silk Road Business School, la première plateforme éducative de l'initiative « Belt and Road » (BRI).

Ce projet propose des programmes de formation accrédités de haut niveau pour les cadres et dirigeants d'entreprises du monde entier qui s'intéressent au développement du commerce international le long de la nouvelle route de la soie. Il s'agit d'un programme que les business schools ou universités ne peuvent actuellement pas offrir à la même échelle.

Le DBA devrait être lancé en octobre 2020 et couvrira des sujets allant de la gestion aux technologies, notamment le Big Data, l'IA et la science des données. Il s'adressera à toute personne intéressée par l'initiative BRI, par exemple aux personnes travaillant pour ou avec des entreprises chinoises en Asie, en Afrique et en Europe.

Pour une accessibilité maximale, le programme sera dispensé à 100 % en ligne ou dans un format mixte, ce qui permettra aux personnes qui ne peuvent pas s'engager dans deux années d'études à temps plein de suivre le programme.

Les participants aux cours bénéficieront de séances interactives, de webinaires en ligne et d'une plateforme d'apprentissage avec des ressources d'apprentissage asynchrones disponibles en 12 langues. Le processus d'apprentissage débutera à la demande, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire. Des séminaires en présentiel et des Learning Expéditions seront également disponibles, principalement au niveau du master et du doctorat.

Des cours plus courts débouchant sur une certification seront bientôt disponibles, et des programmes de niveau master sont prévus à l'avenir.

Le projet comporte d'autres avantages, notamment la création d'un think tank et d'un forum où tous les participants et experts en la matière pourront se rencontrer et collaborer, ce qui favorisera le partage des connaissances et la collaboration à travers la nouvelle route de la soie.

« Ce partenariat constitue une grande avancée en vue de la création d'une offre à grande échelle consacrée à l'apprentissage sur l'initiative de la nouvelle route de la soie », a déclaré Shiwei WU, président de la Silk Road Business School.

« La combinaison des cours en ligne et en présentiel, le partenariat avec des établissements d'enseignement de renommée mondiale et la création d'un think tank et d'un forum rendront ce partenariat incontournable pour en savoir davantage sur la nouvelle route de la soie d'un point de vue entrepreneurial. »

Pour plus d'informations sur le programme, rendez-vous sur https://go.headspringexecutive.com/silkroad-edba.

