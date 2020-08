/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Summerside/





SUMMERSIDE, PE, le 31 juill. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce en matière d'infrastructure sportive en présence de Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie, et de Basil L. Stewart, maire de Summerside.

Date : Mardi le 4 août 2020



Heure : 11 h HAA



Lieu : Credit Union Place

511, rue Notre Dame

Sumemrside (Île-du-Prince-Édouard)

Nous demandons aux membres des médias et du public de respecter les lignes directrices du Bureau de Directeur de la santé publique sur la distanciation physique. Le nombre de personnes présentes sera limité à 50 personnes. Tous devront s'inscrire et fournir leur nom et numéro de téléphone pour le suivi possible des contacts. Le port du couvre-visage est fortement recommandé, particulièrement lorsqu'il est impossible de respecter la distanciation physique.

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram

Site Web: Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 3 août 2020 à 10:00 et diffusé par :