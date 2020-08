Disruptive.Asia s'exprime sur la manière dont Huawei et l'ONDE aident la Thaïlande à lutter contre la COVID-19 et à passer au numérique dans le même temps





Disruptive.Asia s'est entretenu lors du Sommet pour un monde meilleur Huawei de cette semaine avec Vunnaporn Devahastin, secrétaire général du bureau thaïlandais de la Commission nationale de l'économie et de la société numériques (ONDE), qui collabore avec Huawei Technologies dans divers domaines pour non seulement lutter contre la COVID-19 avec les technologies numériques, mais aussi faire avancer et accélérer les efforts de la Thaïlande pour devenir un pays numérique.

Selon Vunnaporn Devahastin, 3 initiatives clés de l'ONDE visent à combattre la COVID-19, qui permettent aux agences gouvernementales et aux entreprises d'État de mettre en oeuvre des politiques de travail à domicile, d'améliorer les capacités des vendeurs dans le commerce électronique ainsi que la connectivité dans les zones rurales, et d'apporter un soutien financier pour créer le fonds de développement pour la société et l'économie numériques (DES - Digital Economy and Society).

Dans le même temps, le ministère thaïlandais de la société et de l'économie numériques (MTSEN) a collaboré avec Huawei Technology (Thailand) Co Ltd pour trouver des moyens pour faire profiter le personnel médical des technologies numériques avancées propulsées par l'intégration de la 5G, de l'intelligence artificielle (IA), des mégadonnées et de l'informatique en nuage.

Par exemple, en avril 2020, le MTSEN et Huawei ont déployé une solution pour l'hôpital Ramathibodi et l'hôpital Siriraj qui combine ces technologies pour diagnostiquer les cas de COVID-19. En utilisant l'IA, le personnel hospitalier peut maintenant analyser les tomodensitogrammes puis les comparer avec plus de 4 000 cas stockés dans une base de données, à laquelle on accède en utilisant un réseau local 5G à haut débit. Cette solution permet de traiter les diagnostics de COVID-19 en seulement 25 secondes.

Disruptive.Asia pense que l'avantage le plus important d'une utilisation des technologies numériques pour combattre la pandémie de COVID-19 est que la Thaïlande progresse vers son objectif de devenir une économie numérique : "Thailand 4.0" a dans les faits connu une accélération.

Huawei collabore avec le gouvernement thaïlandais pour l'aider à atteindre ses objectifs en matière de numérique en trois phases, en commençant par une amélioration de l'infrastructure numérique avec la 5G, des centres de données sur le Cloud et des dorsales internet en fibre optique dans les régions rurales.

La phase 2 implique la transformation numérique à distance de différentes industries verticales pour contribuer à la reprise économique.

Durant la phase 3, on s'efforcera de trouver des moyens d'utiliser la technologie numérique pour un développement économique et social durable, aidant la Thaïlande à se faire une place parmi les leaders mondiaux du numérique.

La 5G sera un élément central du paysage numérique de la Thaïlande et les déploiements de la 5G sont dorénavant en cours, appuyés par des politiques gouvernementales clés.

La 5G n'est qu'une des technologies qui permettra un avenir numérique. Huawei et l'ONDE poursuivront leur collaboration dans le but d'aider chaque secteur à utiliser les technologies numériques pour garantir la satisfaction des besoins des Thaïlandais grâce à l'économie numérique. Après tout, une économie numérique n'est bénéfique que si tout le monde y a accès.

