Ajout de services de la SAAQ - Prestation de services bonifiée au bureau de Services Québec de La Baie

Les services de la SAAQ liés à la délivrance de permis de conduire et à l'immatriculation de véhicules sont maintenant offerts au bureau de Services Québec de La Baie. Le bureau a rapidement été aménagé de façon temporaire afin que soient offerts ces...

Aujourd'hui, au chantier de la BFC Halifax, Irving Shipbuilding Inc. a officiellement livré au Canada et à la Marine royale canadienne le NCSM Harry DeWolf, sous le numéro de coque 430, premier navire de la nouvelle classe des navires de patrouille...