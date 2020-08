Nuvei annonce un nouveau positionnement d'entreprise ainsi que la fusion de sa marque avec SafeCharge





MONTRÉAL, 03 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei, le partenaire mondial des marques prospères en matière de technologies de paiement, annonce aujourd'hui son nouveau positionnement d'entreprise, accompagné d'un slogan et d'un site Web réinventés. La vision derrière cette nouvelle marque : fusionner technologies de paiement et services-conseils. Sa mission est de proposer une technologie de paiement intégrée et l'information dont les entreprises ont besoin pour connaître du succès, tant à l'échelle locale qu'internationale.



Ce lancement souligne également la fusion de la marque avec SafeCharge, acquise par Nuvei en août 2019. Les activités de SafeCharge se dérouleront désormais sous le nom de Nuvei, sa marque mondiale. L'union de ces deux organisations et la création d'une plateforme technologique de paiement native et intégrée visent à faire tomber les barrières en matière de paiement partout dans le monde et à conférer aux marchands des capacités de commerce international inégalées.

Qu'il s'agisse de solutions de paiement en ligne, mobiles, sur l'application, en magasin ou automatiques, Nuvei possède une vaste expertise de tous les circuits de vente dans les secteurs les plus passionnants, les plus complexes et les plus exigeants du monde. Ces connaissances couvrent les marchés réglementés, comme le jeu et les paris sportifs, les jeux vidéo, les services financiers, les places de marché, le voyage, le marketing de réseau, etc.

« Les entreprises sont à la recherche de partenaires à la fois stratégiques et technologiques. Nous sommes devenus le partenaire technologique de paiement sur lequel nos clients peuvent compter pour faire du marché mondial une affaire locale », a déclaré Phil Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Nous cherchons à fournir une expertise et des solutions de commerce unifiées, ce qui aidera nos clients à profiter de toutes les possibilités de paiement qui s'offrent à eux, peu importe le lieu ou la façon dont ils font des affaires. »

Appuyée par une plateforme intégrée, Nuvei offre une expérience de paiement sans faille grâce à sa connectivité active dans 200 régions géographiques et à ses acquisitions locales dans 30 marchés. Les entreprises peuvent facilement choisir parmi plus de 450 modes de paiement alternatifs et locaux ainsi que 150 devises, proposant ainsi une expérience client fluide, quel que soit le lieu de la transaction. L'intelligence collective et la technologie reconnue de Nuvei permettent aux marchands d'augmenter les taux d'approbation, d'améliorer la rétention et la fidélisation des clients, de réduire la fraude et de simplifier les opérations commerciales.

Les solutions novatrices et flexibles de Nuvei tirent parti des capacités avancées de paiement, de versement et de production de rapports. De plus, les outils de localisation fiables, la gestion des transactions, le paiement en une étape et les pages de paiement personnalisables s'avèrent efficaces pour augmenter les conversions. La passerelle Nuvei prend en charge la connexion à 200 acquéreurs tiers, ce qui lui permet d'offrir un service à la carte. Et ce n'est pas tout! Un arrière-guichet centralisé rend possible l'accès en temps réel aux données de transaction mondiales, qui permettent d'obtenir des informations commerciales exploitables susceptibles de générer davantage de revenus et d'accroître la satisfaction des clients.

Fiable et sécuritaire, la plateforme Nuvei garantit un temps de fonctionnement maximal, un traitement rapide et la capacité de traiter de gros volumes de transactions, en prenant en charge toute augmentation de ventes ou tout événement spécial. Les outils intégrés de gestion du risque et de la fraude contribuent à assurer les plus hauts niveaux de sécurité et de conformité. Parmi ceux-ci, on compte les contrôles d'identité automatisés, la gestion proactive des rétrofacturations, le service 3DS intelligent et l'authentification globale par jetons. Tous ces outils permettent de se conformer aux exigences réglementaires, en plus de générer plus de ventes.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez la nouvelle version du site Web de Nuvei au www.nuvei.com/fr-ca .

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei, le partenaire technologique de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l'échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d'exploitation et à augmenter les taux d'acceptation. Notre plateforme exclusive offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement au monde, et prend en charge plus de 450 modes de paiement locales et alternatives et 150 devises. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale. Pour en savoir plus, consultez le www.nuvei.com/fr-ca .

