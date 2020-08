GranBio et NextChem signent un partenariat visant à développer le marché de l'éthanol cellulosique





SÃO PAULO et ROME, 3 août 2020 /PRNewswire/ -- GranBio, une société de biotechnologie industrielle 100 % brésilienne, et NextChem, la filiale de Maire Tecnimont pour la transitin énergétique, ont annoncé un partenariat stratégique dont l'objectif est d'occuper le premier rang mondial en concession de licences de la technologie brevetée 2G Ethanol de GranBio pour produire de l'éthanol cellulosique.

La technologie d'éthanol 2G de GranBio transforme la biomasse lignocellulosique non alimentaire en biocarburants renouvelables à baisse intensité de carbone. NextChem s'associe à GranBio pour licensier cette technologie dans le monde entier. L'alliance rassemble la technologie et les connaissances de GranBio en matière de biomasse et de biocarburants de deuxième génération avec les competences de NextChem, les capacités EPC et la presence mondiale su Groupe, pour offrir des services intégrés, des études de faisabilité, des projets d'intégration, l'ingénierie et la construction d'usines de fabrication dans le monde entier.

La technologie développée par GranBio pour produire l'éthanol 2G a déjà été mise en oeuvre dans son usine située à São Miguel dos Campos, Alagoas, la première usine dédiée à l'éthanol cellulosique dans l'hémisphère sud.

« Nous serons des pionniers dans ce business model et jouerons un rôle de premier plan dans le développement de l'industrie de l'éthanol cellulosique à l'échelle mondiale. Certains pays reconnaissent déjà des incentifs liés à la basse intensité carbone; notre méthode flexible permet d'utiliser tous les types de déchets agricoles et de cultures énergétiques comme charge d'alimentation, notamment la paille de canne à sucre, le miscanthus et la canne de maïs, et même des residues forestales comme le pin et l'eucalyptus. Grâce à l'alliance avec NextChem, notre ambition est de penetrer une part importante du marché disponible : avec sa sécurité et sa fiabilité, notre technologie est très prometteuse », a déclaré Paulo Nigro, PDG de GranBio.

« Ce partenariat avec GranBio augmente notre portefeuille technologique dans les biocarburants avec une solution flexible et economiquement efficace pour la production d'éthanol, un produit chimique utilisé partout dans le monde avec de nombreuses applications industrielles établies et un énorme potentiel », a déclaré Pierroberto Folgiero, PDG de NextChem et Maire Tecnimont. « L'usine de référence de GranBio est la seule de ce type, à l'échelle industrielle, à être en operation au niveau mondial. Nous sommes confiants d'avoir une solution gagnante que nous pourrons industrialiser partout grâce à notre présence mondiale et nos capacités d'ingénierie. »

GranBio, une société de biotechnologie industrielle 100 % brésilienne, contrôlée par GranInvestimentos S.A., crée des solutions permettant de transformer la biomasse en produits renouvelables. www.granbio.com.br

Maire Tecnimont S.p.A., est la société mère d'un groupe industriel leader dans l'industrie de la transformation des ressources naturelles. Sa filiale, NextChem opère dans le domaine des technologies pour la transition énergétique. www.mairetecnimont.comwww.nextchem.com.

