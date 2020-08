Paris Baguette cible Montréal comme marché à développer





Paris Baguette, la franchise mondiale de boulangerie-café, recherche des entrepreneurs multi-unités et régionaux pour implanter le concept de boulangerie international à Montréal. Alors que la popularité internationale de la marque ne cesse de croître, Paris Baguette désigne cette ville multiculturelle canadienne comme un marché cible de croissance.

« Paris Baguette est fermement ancrée dans son histoire en tant que boulangerie, proposant des pâtisseries d'inspiration française et innovant grâce à des influences mondiales », déclare Gregg Koffler, vice-président des ventes et du développement des franchises. « Montréal est un marché idéal pour l'expansion, car les résidents apprécieront notre menu varié, faisant de Paris Baguette une entreprise commerciale idéale pour les entrepreneurs et les promoteurs du Québec. »

Connu pour son délicieux assortiment de gâteaux, de pâtisseries et de pains, Paris Baguette recherche des entrepreneurs locaux et des propriétaires multi-unités souhaitant mettre à profit leur passion pour les affaires et servir leur communauté.

« Notre couverture géographique étendue et l'accent que nous mettons sur des produits de qualité prêts à emporter positionnent la marque comme une franchise réputée qui doit être prise en compte alors que les comportements des consommateurs sont en constante évolution », poursuit Koffler. « Compte tenu du vif intérêt que nous suscitons dans d'autres marchés canadiens, nous sommes persuadés que les acquéreurs ont une belle opportunité commerciale et que l'implantation de notre boulangerie-café mondiale à Montréal sera un franc succès.

Avec plus de 4 000 emplacements dans le monde et une présence croissante en Amérique du Nord, Paris Baguette est en voie de renforcer sa position en tant que concept de franchise mondiale à Montréal. Parmi les arguments de vente les plus convaincants aux yeux des partenaires franchisés, mentionnons des ventes annuelles moyennes élevées, des recettes exclusives et une équipe de direction engagée. Pour obtenir plus d'information, consultez le www.parisbaguettefamily.com.

À propos de Paris Baguette :

Paris Baguette est une enseigne mondiale qui exploite plus de 82 boulangeries-cafés intégrés et franchisés dans l'ensemble des États-Unis et plus de 4 000 à l'échelle internationale. Le concept de boulangerie-café haut de gamme est axé sur des produits de qualité faits maison, un savoir-faire méticuleux et la sécurité alimentaire. La mission de Paris Baguette est de créer des pains, des pâtisseries et des gâteaux artisanaux qui créent une expérience mémorable pour tous et toutes. En pleine croissance, la chaîne de boulangeries sert une variété de gourmandises allant de collations appétissantes à des gâteaux originaux délicieux pour toutes les occasions, en passant par des sandwichs et des salades imaginés par le chef. Pour obtenir plus d'information, consultez le www.parisbaguette.com.

Communiqué envoyé le 3 août 2020 à 07:50 et diffusé par :