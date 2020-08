Motorola Solutions lance une nouvelle radio portative spécialement conçue pour les petites et moyennes entreprises d' Afrique subsaharienne





Motorola Solutions (NYSE: MSI), le leader mondial en matière de communications stratégiques, lance une nouvelle radio portative spécialement pensée pour les petites et moyennes entreprises d'Afrique subsaharienne. La radio bidirectionnelle MOTOTRBO tm DP540 est conçue pour les entreprises recherchant une solution économique pour passer à la technologie numérique et profiter de communications fiables et efficaces.

Alors que la demande en communication radio numérique s'accroît, les petites et moyennes entreprises recherchent des solutions simples et abordables pour répondre à leurs besoins en communication sans faire de compromis sur la qualité. MOTOTRBO tm DP540 est l'outil parfait pour les utilisateurs ayant besoin d'une radio numérique d'entrée de gamme, offrant ainsi une facilité d'utilisation et de puissantes fonctionnalités numériques. Cette nouvelle radio, disponible auprès des revendeurs certifiés de Motorola Solutions en Afrique subsaharienne, est basée sur la norme ETSI de Digital Mobile Radio (DMR), qui s'est imposée dans le monde entier dans des systèmes numériques abordables et simples à utiliser.

"Dans l'économie d'aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises sont constamment sous pression pour assurer leur mission de façon toujours plus rapide et efficace, tout en recherchant une réduction des coûts", a déclaré Laurent Tribout, Directeur des Ventes Indirectes chez Motorola Solutions pour l'Afrique subsaharienne. C'est dans cet esprit que nous avons développé une solution de communication qui contient toutes les fonctionnalités nécessaires, à un prix abordable".

EXTRÊMEMENT POLYVALENT, NUMÉRIQUE « CLÉ EN MAIN »

La migration de la technologie analogique vers la technologie numérique est une période importante. Il est essentiel d'en limiter au maximum l'impact sur les opérations commerciales. Pour rendre cette transition fluide et facile, MOTOTRBO tm DP540 peut fonctionner soit en mode numérique, soit en mode analogique. Ceci permet aux utilisateurs de continuer à travailler avec leurs nouvelles radios MOTOTRBO DP540 pendant que leur entreprise migre vers la technologie numérique.

L'appareil, compact et robuste, est conçu pour résister à des conditions difficiles et à la corrosion, même dans les environnements les plus salins tels que sur les plateformes portuaires. Il dispose d'une excellente sortie audio et de fonctionnalités uniques, telles que la personnalisation des annonces vocales, permettant aux utilisateurs de choisir leur langue grâce à l'utilisation de leurs propres fichiers audio. MOTOTRBO tm DP540 est également pensé pour les environnements de travail multilingues, avec des profils audios spéciaux conçus pour offrir une qualité audio améliorée lorsque vous parlez des langues avec des "R" roulés distincts tels que le français ou l'afrikaans.

MAINS LIBRES LORSQUE L'HYGIENE EST PRIMORDIALE

Comme dans de nombreux domaines de travail sensibles, les travailleurs de la santé comptent sur la communication radio professionnelle dans leurs tâches quotidiennes, qu'il s'agisse de coordonner les arrivées des patients ou d'indiquer à une ambulance l'itinéraire le plus pertinent pour se rendre sur un site donné. Très souvent, comme dans le cas du personnel médical traitant les patients atteints du COVID-19, la manipulation de la radio n'est pas souhaitable.

La gamme des radios professionnelles MOTOTRBO, y compris le nouveau modèle DP540, est équipée d'une fonction de transmission activée par la voix (VOX), qui permet aux utilisateurs de faire fonctionner leur radio sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton Push-To-Talk (PTT). Avec des écouteurs compatibles conçus pour un fonctionnement «mains libres», les travailleurs dans le domaine de la santé et les autres travailleurs essentiels peuvent garder leurs mains libres et propres.

À propos de Motorola Solutions

Motorola Solutions est un leader mondial en matière de communications et d'analyses pour missions stratégiques. Nos plateformes technologiques dans les communications à mission tactiques, les logiciels de centre de commande et la sécurité et l'analyse vidéo, renforcées par des services gérés et soutenus, rendent les villes plus sécurisées et aident les communautés et les entreprises à prospérer. Chez Motorola Solutions, nous inaugurons une nouvelle ère en matière de sûreté et de sécurité publiques. En savoir plus sur www.motorolasolutions.com.

