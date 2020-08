Trade360 annonce une nouvelle plateforme de négociation





La nouvelle plateforme offre un sélecteur de levier financier convivial et un simulateur de profits/pertes

LONDRES, 3 août 2020 /PRNewswire/ -- Trade360, la société de négoce internationale de contrats sur différence (CFD) a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate de sa nouvelle plateforme de négociation en ligne qui comprend une foule de nouvelles fonctions, ainsi qu'une interface utilisateur mise à jour exécutant chaque opération de négociation individuelle à un intervalle maximum de deux événements d'utilisateur.

« Les derniers développements en matière de négociation de CFD et la quantité accrue de demandes d'utilisateurs très vigilants et connaisseurs du marché ont imposé de nouvelles exigences par rapport aux traditionnelles plateformes par navigateur miniaturisées », explique le porte-parole de la société Jon Richard.

Innovation immédiate

La nouvelle plateforme de Trade360 est dotée de plus de 100 indicateurs techniques et instruments d'analyse technique, outre la capacité de définir un levier financier spécifique pour chaque position sans avoir à contacter le courtier de quiconque. Parmi les nouvelles fonctions, citons un simulateur de profits et pertes sans pareil, qui évalue immédiatement les niveaux cibles en se basant sur l'écart.

Mais la nouvelle fonction la plus importante pourrait être la protection IndividualDeal ? qui permet d'acheter une assurance lorsque l'on ouvre une position. Cette innovation et bien d'autres encore sont attendues pour la seconde phase du produit.

Impact positif sur le client

Après un développement qui s'est déroulé sur 18 mois, le produit est disponible en version phase 1 bêta depuis trois mois maintenant, et les utilisateurs font part de leur approbation non mitigée quant à la convivialité et à la performance de l'exécution.

L'ambassadeur de la marque, Steve Smith, s'est montré particulièrement enthousiaste : « La quantité d'éléments intégrés à l'écran d'accueil sans que ce dernier ne s'en trouve encombré est phénoménale. D'un seul clic, vous pouvez accéder au graphique voulu et à tous les outils, mettre votre compte à jour, ouvrir une position avec tous les seuils de déclenchement et toutes les limites, et l'ensemble est entièrement intuitif. Je suis fier de participer à ce projet d'envergure. »

Toujours en tête, jamais dépassée

Trade360 lance sa nouvelle plateforme alors qu'elle vient de recevoir le prix AtoZ et procéder à des innovations de produits.

« Une entreprise comme la nôtre ne peut se permettre de prendre une pause. La concurrence qui se livre dans le secteur des services financiers s'intensifie à chaque minute, et ce qui distingue Trade360, c'est son avantage technologique, explique Jon Richards. Bien entendu, notre technologie CrowdTrading fera également partie intégrante de la nouvelle plateforme. Désormais, nos traders comptent sur cette technologie autant que sur la rapidité de l'analyse technique que procure la plateforme. Je suis persuadé que nous sommes encore la seule entreprise au monde à offrir un indicateur de véritable sentiment qui fournit des données immédiates et mises à jour, exploitables par l'utilisateur et provenant de l'ensemble de la communauté des traders. »

Disponibilité du produit

La nouvelle plateforme Trade360 est immédiatement accessible ? nul besoin de télécharger quoi que ce soit ? sur notre site Web réorganisé. Les utilisateurs peuvent aussi accéder à la version mobile entièrement fonctionnelle pour tablettes et téléphones portables par l'intermédiaire de Google Play Store et de l'App Store d'Apple.

Fondée en 2013, Trade360 est une société leader de la négociation des CFD, réglementée par l'Union européenne et l'Australie. La société offre une vaste gamme de produits et de services conçus pour uniformiser les règles du jeu de la finance en procurant tant aux traders professionnels qu'aux particuliers les outils et le soutien dont ils ont besoin pour négocier sur les marchés financiers.

En Europe, Trade360 est une marque de commerce déposée de CrowdTech Ltd. ? une société autorisée et réglementée par la Cyprus Securities and Exchange Commission, portant le numéro d'immatriculation 202/13, et dont le bureau est situé 116 Gladstonos, M. Kyprianou House, 3e et 4e étage, 3032, Limassol, Chipre.

Trade 360 Australia est une dénomination commerciale de Sirius Financial Markets Ltd (ABN n° 36 142 189 384), une société réglementée par l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) et autorisée à fournir des services financiers en Australie en vertu de l'Australian Financial Services License (AFSL) n° 439907.

Pour de plus amples renseignements sur le produit, consultez : https://trade360.com

Avertissement relatif aux risques : Le négoce des produits dérivés de gré à gré comporte un niveau élevé de risque pour votre capital, et vous ne devriez négocier que le montant d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Le négoce des produits dérivés de gré à gré pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Veuillez donc vous assurer de bien comprendre les risques encourus et au besoin, de demander conseil auprès d'une entité indépendante. Les informations fournies sur ce site Web sont uniquement des informations d'ordre général et ne tiennent pas compte de vos objectifs, de votre situation financière ou de vos besoins. Nous vous recommandons de demander conseil à un professionnel indépendant et de consulter le Document d'information sur le produit, le Guide des services financiers et l'Entente conclue avec le client en cliquant ici ou en obtenant ces documents auprès de nos bureaux avant de conclure une quelconque transaction avec nous.

