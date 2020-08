REPLY : Protocube Reply présente sa solution de showroom virtuel interactif pour la virtualisation des environnements et des produits





Protocube Reply, du groupe Reply, spécialisé dans la création d'environnements virtuels, offre dès aujourd'hui sa solution de showroom virtuel interactif dont l'objectif est de virtualiser les environnements et les produits destinés aux marchés B2C et B2B.

Grâce au potentiel qu'offre la technologie 3D, cette solution permet une transposition numérique efficace des objets et des événements traditionnellement nécessaires à l'interaction physique, tels que les lieux d'exposition, les salons professionnels et les produits de consommation, et tente de répondre aux besoins des nouvelles opportunités et facettes d'activités décrites par les entreprises et les clients qui ont été les plus touchés par l'épidémie de COVID-19.

Le showroom virtuel interactif s'adresse en particulier aux opérateurs et acteurs des salons professionnels en raison de son haut niveau d'implication et d'engagement auprès des clients et des visiteurs (acheteurs, détaillants, clients finaux). La solution permet une exploration fluide des environnements virtuels, de manière indépendante ou à l'aide d'opérateurs à distance, qui reproduisent des expériences physiques telles que les achats dans des showrooms ou la participation à des événements et dans des salons.

Parmi les nombreuses fonctionnalités offertes par cette solution, citons par exemple la création d'environnements virtuels en 3D ou photographiques, la navigation sur un téléphone portable ou un ordinateur, des services de chat vidéo en conavigation, la gestion des connexions et des réservations, la visualisation en temps réel des produits en 3D et en RA et des listes de desiderata.

Récemment, l'adoption de la solution Showroom virtuel interactif a permis le lancement du premier salon textile entièrement numérique en Italie, le Bsamply Tradeshow Project, auquel participeront les principaux fournisseurs de l'industrie textile italienne.

Protocube Reply est spécialisée dans la création et la gestion de ressources 3D, et offre des produits et services spécialisés en impression 3D et la fabrication d'additifs. Grâce à quelques-unes des technologies de pointe disponibles actuellement sur le marché, Protocube Reply développe des contenus et des applications 3D conçus pour optimiser les différentes étapes du développement de produits et exploiter les avantages de la visualisation 3D dans les secteurs de la communication et du marketing. https://protocube.it/?lang=en

Reply [MTA, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisée dans la conception et la mise en place de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux disponibles maintenant à l'aide des nouveaux modèles de grandes données, du cloud computing, des médias numériques et de l'Internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, et du secteur public. www.reply.com

