Invitation aux médias -Bilan de la situation actuelle au Québec concernant la COVID-19

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé, fera le point sur la situation actuelle québécoise concernant la...

Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante : « On a signalé 116 599 cas de COVID-19 au Canada, dont 8 941 décès....

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 141 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 59 599. Durant cette même période, un nouveau décès a été enregistré, auquel s'ajoutent 2 décès...