Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 141 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 59 599. Durant cette même période, un nouveau décès a été enregistré, auquel s'ajoutent 2 décès...

La pandémie de COVID-19 et les inondations dévastatrices survenues le long du fleuve Yangtsé, et ce, à une échelle sans précédent depuis plus de vingt ans, deux graves catastrophes qui ont frappé la Chine cette année, ont vu les troupes militaires...