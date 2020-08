Une jeune femme de 23 ans reçoit le titre du RECORD DU MONDE GUINNESStm et change le cours de l'histoire de son enseigne de boissons ZAIN TEA





Le 17 juillet, ZAIN TEA, une boutique de boissons à Shanghai, a décroché un titre de RECORD DU MONDE GUINNESStm en vendant 10 942 tasses de cheese tea (à l'exclusion des thés au lait et des ventes à emporter) en 12 heures, et contribué au grand gala donné au Century Square à Nanjing Road.

Voici les statistiques pour les matières premières consommées le 17 juillet.

10 942 tasses de cheese tea vendues en 12 heures, à savoir 3,9 secondes par tasse en moyenne.

3 618 kg de fruits, 1 067 kg de fromage Anchor, et 123 kg de feuilles de thé.

4 509 commandes reçues, soit une longueur totale de 766 mètres.

Selon une source fiable, la nouvelle performance de ventes de ZAIN TEA vient de surpasser celle de Heytea (6 000 tasses), fixant ainsi un nouveau record du monde de ventes de boissons par une enseigne chinoise. La personne derrière cette performance hors du commun est une jeune femme de 23 ans, Li Shuxuan, fondatrice de ZAIN TEA. Début 2019, Li a mis au point un système intelligent de dissociation du thé permettant de faire baisser les coûts de main d'oeuvre, de 30% à entre 8 et 10% pour chaque débit de boissons. L'invention de Li a reçu la confiance d'investisseurs et attend aujourd'hui l'obtention d'un brevet national.

À l'ouverture de son magasin à Shanghai, ZAIN TEA n'était pas en accord avec ses investisseurs sur le choix des sites et de la tarification, ce qui a provoqué le retrait de certains investissements et divisé l'équipe. Li Shuxuan déclare: "Je me sentais nerveuse. Ma solution était de distribuer des brochures avec mon équipe. Heureusement, en un mois à peine, le volume des ventes de ZAIN TEA est passé de quelques dizaines de tasses à 3 200 tasses le jour du Nouvel An, grâce à une qualité élevée et un prix raisonnable."

Au début, l'épidémie a représenté un défi considérable pour cette nouvelle marque et sa jeune fondatrice. Heureusement, une fois l'épidémie maîtrisée, ZAIN TEA a connu une hausse marquée de ses ventes journalières. Fin juin, ses ventes journalières moyennes dépassaient 5 000 tasses, ce qui a contribué à regagner la confiance des investisseurs initiaux, à recevoir un nouveau cycle d'investissement en capital et surtout à encourager ZAIN TEA à décrocher le titre de RECORD DU MONDE GUINNESS WORLD RECORDtm.

Et Li de conclure: "Dans la restauration, les éléments clés de la réussite sont la qualité, le prix et le bouche à oreille. C'est sans nul doute ce qui nous a aidé à obtenir le soutien de nos clients, et même à avoir un impact historique."

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 août 2020 à 06:25 et diffusé par :