Éclosion de salmonelle par oignon rouge : un avocat spécialiste en la matière, accessible sur www.MakeFoodSafe.com, mène enquête





HOUSTON, le 2 août 2020 /CNW/ - Jory Lange, avocat national spécialiste du contentieux de la salmonelle, enquête à présent sur une éclosion de salmonelle par oignon rouge. À ce propos, selon le cabinet d'avocats The Lange Law Firm, PLLC, 326 cas de Salmonella Newport, liés à cette éclosion, ont été recensés aux États-Unis et au Canada, 47 personnes ont été hospitalisées par suite d'infections à Salmonella et des poursuites judiciaires liées à la salmonelle ne devraient pas tarder.

« Ce qui est effrayant dans cette éclosion, c'est qu'en tant que consommateur, vous ne pouvez rien faire pour savoir si les oignons rouges que vous achetez sont sains et saufs. Vous ne pouvez ni goûter, ni sentir, ni voir la salmonelle. Les oignons rouges contaminés par la salmonelle peuvent avoir la même apparence, la même odeur et le même goût que n'importe quel autre oignon. C'est pourquoi il est essentiel que les entreprises qui préparent et vendent des aliments, en particulier les aliments prêts à consommer comme les oignons rouges, s'assurent de la salubrité des aliments avant de les vendre », a déclaré Jory Lange, avocat national spécialiste de l'intoxication alimentaire à la salmonelle.

Sysco rappelle les oignons rouges

Au Canada, le géant de la distribution alimentaire Sysco rappelle les oignons rouges importés des États-Unis, rappel déclenché par les constatations de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, à la suite de son enquête sur cette éclosion de salmonelle, et visant, entre autres produits, les oignons géants de marque Imperial Fresh de Sysco. Cette éclosion pourrait également toucher d'autres produits. L'enquête est en cours.

Indemnisation au titre de la salmonellose

Les personnes qui se sont retrouvées infectées par la salmonelle après avoir consommé des aliments contaminés à la salmonelle peuvent avoir droit à une indemnisation. Pour en savoir plus sur la marche à suivre pour demander une indemnisation au titre de la salmonellose, veuillez consulter le site Web du cabinet d'avocats Lange, à l'adresse www.MakeFoodSafe.com, ou nous appeler au 833.330.3663.

Combien y a-t-il de malades?

Voici le nombre de cas par État aux États-Unis : Arizona (13 cas), Californie (10 cas), Floride (1), Idaho (5), Illinois (9), Iowa (10), Maine (2), Michigan (15), Minnesota (3), Missouri (3), Montana (11), Nebraska (5), Caroline du Nord (3), Dakota du Nord (3), Ohio (5), Oregon (51), Dakota du Sud (6), Tennessee (2), Utah (40), Virginie (3), Washington (1), Wisconsin (2) et Wyoming (9)

Voici le nombre de cas par province au Canada : Colombie-Britannique (43), Alberta (55), Manitoba (13), Ontario (2) et Île-du-Prince-Édouard (1)

À propos de l'équipe de juristes :

Jory Lange, avocat du cabinet The Lange Law Firm, PLLC, est l'un des principaux avocats aux États-Unis spécialistes du contentieux relatif à la salmonellose. M. Lange est intervenu en faveur de familles de l'Arizona, de la Californie, de l'Illinois, du Michigan, du Montana, de l'Oregon, de l'Utah et d'autres États du pays.

Personnes-ressources

The Lange Law Firm, PLLC

Jory D. Lange Jr.

www.MakeFoodSafe.com

Candess Zona-Mendola

833.330.3663

candess@jorylange.com

SOURCE The Lange Law Firm

Communiqué envoyé le 2 août 2020 à 02:43 et diffusé par :