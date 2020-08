Déclaration du 1er août 2020 de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada





OTTAWA, le 1er août 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« On a signalé 116 312 cas de COVID-19 au Canada, dont 8 935 décès. Des personnes infectées, 87 % sont maintenant rétablies. À ce jour, les laboratoires de partout au pays ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de 4 050 358 personnes. Au cours de la dernière semaine, en moyenne 40 665 personnes ont passé un test de dépistage chaque jour, dont un peu plus de 1 % ont reçu un résultat positif. Enfin, on compte en moyenne 461 nouveaux cas signalés quotidiennement pour l'ensemble du pays.

Bien que bon nombre de nos priorités ont dû être modifiées au cours de la pandémie de la COVID-19, l'activité physique doit figurer en tête de liste vu son importance pour le maintien de notre santé physique et de notre bien-être mental. Nous pouvons tous demeurer actifs et en sécurité cet été en suivant des pratiques de santé publique éprouvées, en étant conscients des risques que présentent les différentes activités et en faisant des choix éclairés. Pendant la pandémie, lorsque vous décidez le lieu et le type d'activité physique, n'oubliez pas de garder une distance physique de deux mètres avec les autres. Profitez des grands espaces extérieurs du Canada qui comportent un risque plus faible que les espaces intérieurs fermés.

L'été constitue une période idéale pour pratiquer des activités dans des environnements à faible risque comme les parcs et les sentiers, des activités individuelles comme le vélo et le jogging, et des sports de faible contact comme le golf et le tennis. Partout où vous profitez des grands espaces canadiens, limitez-vous à un cercle social restreint et régulier. Soyez attentif aux risques d'exposition potentiels dans les installations communes ou dans les lieux où des personnes peuvent se réunir. Planifiez et prenez des précautions lorsque vous vous trouvez dans une situation à risque élevé du BEC, c'est-à-dire dans les endroits bondés, en contacts étroits et les espaces clos:

Portez un masque non médical ou un couvre-visage lorsque vous êtes à l'intérieur dans les endroits publics, à l'extérieur lorsque vous ne pouvez pas maintenir une distance physique de deux mètres entre vous et les autres, et/ou selon les directives données par les autorités de santé publique locales;

Apportez un désinfectant pour les mains approuvé par Santé Canada et lavez-vous souvent les mains.

En suivant ces simples précautions, les Canadiens peuvent continuer à profiter des avantages de l'activité physique, tout en faisant leur part pour maintenir la transmission de la COVID-19 à un faible niveau dans nos collectivités. Pour obtenir de plus amples renseignements et ressources pour vous guider, veuillez cliquer sur l'hyperlien. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 1 août 2020 à 12:00 et diffusé par :