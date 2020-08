Stimuler les investissements dans la R&I : don de 100 000 ? de la fondation kENUP en faveur du fonds pour la R&D COVID-19 de Malte





La fondation kENUP a fait un don de 100 000 ? en faveur du fonds pour la R&D COVID-19 de Malte. Le fonds est géré conjointement par le Conseil maltais pour la science et la technologie (MCST) et Malta Enterprise avec le soutien du ministère des Finances et des Services financiers et du ministère de l'Économie, de l'Investissement et des Petites Entreprises. 5,3 millions d'euros appartenant au fonds maltais seront consacrés au développement d'approches scientifiques et technologiques innovantes et perfectionnées afin de faire face aux défis posés par la COVID-19 et les futures pandémies.

La fondation kENUP, un organisme mondial à but non lucratif basé à Malte et partenaire en innovation, encourage l'innovation européenne basée sur la recherche et apportant un bénéfice public et sociétal. Holm Keller, président de la fondation kENUP, a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement maltais pour son soutien initial concernant l'implantation de la fondation en république de Malte. La fondation kENUP soutient l'octroi de financement aux entreprises engagées dans le développement de produits innovants visant à lutter contre la COVID-19. Nous sommes par conséquent très heureux de contribuer également aux fonds pour la R&D COVID-19 de Malte ainsi que de soutenir des projets destinés à protéger la population maltaise et bien au delà. »

« Grâce à ce don important, la fondation kENUP apporte au Conseil maltais pour la science et la technologie son soutien apprécié en renforçant le fonds de 5,3 millions d'euros pour la R&D COVID-19 mis en place à l'aide d'un financement du gouvernement central plus tôt cette année », a déclaré le Dr Jeffrey Pullicino Orlando, directeur exécutif du Conseil maltais pour la science et la technologie.

Dans son discours liminaire, le secrétaire parlementaire chargé des services financiers et de l'économie numérique, l'hon. Clayton Bartolo a déclaré que Malte connait les initiatives de la fondation kENUP. « Je sais qu'il y a des années, le MCST prévoyait que la fondation kENUP pourrait véritablement apporter quelque chose de nouveau et de considérable au secteur en difficulté de la recherche et de l'innovation maltais. Au fil des années, la fondation kENUP a reçu aussi l'aide de ce gouvernement afin de traiter les aspects juridiques d'un nouveau concept d'enseignement supérieur en ligne qui a finalement conduit à la création d'établissements d'enseignement supérieur, également à Malte. »

Le secrétaire parlementaire a également souligné que six ans après sa création, la fondation kENUP s'est solidement positionnée à l'échelle mondiale dans le domaine du soutien à l'innovation, en particulier dans le secteur de la santé. « Grâce à ce don, notre pays renforcera ses investissements dans la recherche et le développement », a fait remarquer l'hon. Bartolo.

La vidéo de l'évènement peut être visionnée sur https://www.covidx.eu/news/#Malta

