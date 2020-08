Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante : « On a signalé 116 312 cas de COVID-19 au Canada, dont 8 935 décès....

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 146 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 59 458. Durant cette même période, aucun nouveau décès n'a été enregistré, mais 4 décès survenus...