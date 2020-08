Les toutes dernières données cliniques présentées lors du symposium SAWC 2020 illustrent la grande utilité de MolecuLight i:X® pour la visualisation des bactéries et l'amélioration des résultats cliniques





10 présentations par affiches et vidéos sur des thèmes cliniques soulignent l'étendue des avantages cliniques du dispositif de MolecuLight pour les praticiens des soins des plaies

TORONTO, 1 août 2020 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., le leader de l'imagerie par fluorescence sur le point d'intervention pour la détection en temps réel des bactéries dans les plaies, annonce la présentation de 10 affiches et vidéos lors du Symposium of Wound Care (SAWC) Spring 2020 (symposium sur les soins des plaies - printemps 2020), qui a eu lieu sous une forme virtuelle du 24 au 26 juillet 2020. Le SAWC est l'une des plus grandes rencontres multidisciplinaires de professionnels des soins des plaies.

« Nous sommes ravis d'avoir eu un nombre record d'affiches et de présentations cliniques basés sur MolecuLight, provenant d'un tel nombre de professionnels et services de soins des plaies, qui ont participé à la session virtuelle du SAWC », déclare Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Les principaux résultats cliniques - depuis l'amélioration de l'évaluation des plaies et de la planification du traitement, au suivi sur le point d'intervention de l'efficacité du nettoyage et du parage des plaies, en passant par la capacité à détecter le biofilm dans les plaies - illustrent tous les réelles améliorations cliniques des soins des plaies que MolecuLight i:X apporte aux cliniciens. Les données probantes de la réduction des coûts qui découle d'une détection plus précoce des charges bactériennes élevées, également présentées lors de cette réunion, démontrent l'important avantage économique en matière de santé qui va de pair avec ces améliorations des soins prodigués aux patients. »

Une contribution sur MolecuLight apportée par Rosemary Hill, CWOCN et Kevin Woo, RN Ph. D a obtenu l'une des quatre meilleures notes pour les résumés, sur plus de 200 contributions. C'est la quatrième rencontre consécutive du SAWC où un résumé sur les améliorations des soins aux patients obtenues grâce à la technologie de détection bactérienne de MolecuLight reçoit cette distinction.

Voici les 10 affiches cliniques et les résumés en vidéo venant d'être mis à disposition, qui présentent le MolecuLight i:X sur le SAWC virtuel :

Affiche PI-002 - Note la plus élevée pour une présentation orale / sur le podium

Using the UPPER/LOWER Infection Checklists and Real-time Fluorescence Imaging: A Complimentary Approach to Wound Assessment (Utilisation des listes de contrôle des infections supérieures/inférieures et de l'imagerie par fluorescence en temps réel : une approche complémentaire de l'évaluation des plaies)

Rosemary Hill

Regarder la présentation clinique

Real-world Evidence Demonstrating Utility of Bacterial Fluorescence Imaging to Guide Treatment Decision Making in 283 Wounds (Des données probantes concrètes démontrent l'utilité de l'imagerie par fluorescence bactérienne pour guider la prise de décision concernant le traitement de 283 plaies)

Laura M. Jones , Ashley Jacob , Alyssa Mackey , Nathan Krehbiel , Anna D'souza , Monique Y. Rennie

Regarder le résumé en vidéo

Superabsorbent Dressing Impact on Fluorescing Bacteria in the Real-World Setting (Les pansements super-absorbants ont un impact sur les bactéries fluorescentes dans des situations réelles)

Catherine Milne

Télécharger l'affiche

Evaluation of a Novel Antimicrobial Topical Spray to Reduce Bioburden (Évaluation d'un nouveau spray antimicrobien local pour réduire la biocharge)

Catherine Milne

Télécharger l'affiche

Stopping the Guesswork: Using Point-of-care Fluorescence Imaging to Guide Antibiotic Stewardship (En finir avec les suppositions : utiliser l'imagerie par fluorescence sur le point d'intervention pour guider la gestion des antibiotiques)

Monique Rennie

Télécharger l'affiche

Fluorescence Imaging and Delayed Healing Are the Only Significant Predictors of Bacterial Loads >10,000 CFU/g: Data from 350 Wounds (L'imagerie par fluorescence et le retard de guérison sont les seuls indicateurs importants des charges bactériennes supérieures à 10 000 CFU/g : données provenant de 350 blessures)

Monique Y. Rennie, Liis Teene, Anna D'souza , Thomas Serena

Regarder le résumé en vidéo

Quantitative vs. Semi-quantitative Measurements of Bacterial Load in Wounds: Assessment of 1053 Data Points from 41 Bacterial Species in a 350-patient Trial (Mesures quantitatives par rapport aux semi-quantitatives de la charge bactérienne dans les plaies : évaluation de 1 053 points de données provenant de 41 espèces bactériennes dans un essai mené auprès de 350 patients)

Monique Y. Rennie, Liis Teene, Anna D'souza , Thomas Serena

Regarder le résumé en vidéo

An Evidence-based Decision Tree Using Fluorescence Imaging to Address Bacterial Load Per International Guidelines (Un arbre de décision basé sur des données probantes utilisant l'imagerie par fluorescence pour traiter la charge bactérienne en vertu des directives internationales)

Liis Teene , Anna D'souza , Monique Y. Rennie

Regarder le résumé en vidéo

Health Economics of Fluorescence Imaging: Realized Cost Savings with Appropriate Treatment of Bacteria in Chronic Wounds (L'économie de la santé de l'imagerie par fluorescence : économies de coûts réalisées grâce à un traitement approprié des bactéries dans les plaies chroniques)

Monique Y. Rennie, Liis Teene

Télécharger l'affiche

In vivo Detection of Bacteria Within a Biofilm Using a Point-of-care Fluorescence Imaging Device (Détection in vivo de bactéries dans un biofilm à l'aide d'un dispositif d'imagerie par fluorescence au point d'intervention)

Andrea J. Lopez , Landrye Reynolds, Rachel Diaz , Isiah George , William Little , Laura M. Jones PhD, Monique Y. Rennie PhD, Allie Clinton Smith , PhD

Regarder le résumé en vidéo

Dans le hall d'exposition du SAWC virtuel, MolecuLight a également communiqué son nouveau système de remboursement aux États-Unis (à partir du 1er juillet 2020) qui comprend deux codes CPT® (Catégorie III) pour le travail des médecins et le paiement des installations dans le cadre des services de consultations externes des hôpitaux (HOPD) et les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) par le biais d'une affectation de classification des paiements ambulatoires (APC). Ces nouveaux codes ont été respectivement émis par l'AMA et le CMS, après un examen minutieux du grand nombre de preuves cliniques à l'appui, et chaque organisme a reconnu le besoin médical de cette procédure.

* CPT est une marque commerciale déposée de l'American Medical Association

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. (www.moleculight.com) est une entreprise privée d'imagerie médicale qui développe et commercialise sa technologie de plateforme d'imagerie par fluorescence exclusive sur de nombreux marchés cliniques. Le premier dispositif commercialisé de MolecuLight, le système d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X et ses accessoires sont utilisés pour la détection des bactéries et la mesure numérique des plaies, et pour fournir un outil diagnostique portable au point d'intervention pour le marché mondial des soins des plaies. L'entreprise commercialise également sa technologie de plateforme d'imagerie par fluorescence unique sur d'autres marchés qui présentent des besoins non satisfaits et pertinents dans le monde entier, notamment sur ceux de la sécurité alimentaire, des cosmétiques grand public, ainsi que sur d'autres marchés industriels clés.

MolecuLight exerce ses activités à l'échelle mondiale à partir de son siège, MolecuLight Inc. (Canada) et de ses filiales situées dans plusieurs pays, parmi lesquelles on compte MolecuLight Corp. (États-Unis), MolecuLight GmbH (Allemagne), MolecuLight France, MolecuLight UK Ltd., MolecuLight Italy S.R.L., ainsi que MolecuLight Holland B.V. Chacune de ces entités s'appuie sur des équipes locales spécialisées dans les ventes et les applications cliniques de MolecuLight qui fournissent des démonstrations cliniques et dispensent le programme de formation complet de MolecuLight pour accompagner les clients et l'adoption continue du dispositif i:X.

