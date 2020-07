Dole dévoile sa stratégie intégrée contre la maladie du bananier





Dole Food Company a partagé aujourd'hui une mise à jour sur les efforts réalisés par la société pour lutter contre le Fusarium souche Tropicale 4 (TR4), une maladie végétale qui constitue une menace à l'existence des bananes, une culture de base majeure pour une grande partie du monde.

Depuis la découverte du TR4 dans le nord de la Colombie il y a un an, Dole a rapidement intensifié son plan d'intervention contre le TR4, mettant en oeuvre des activités de prévention du TR4 spécifiques à chaque site dans toute l'Amérique latine, en coordination avec les autorités locales et des experts internationaux, dans le but de contenir et de prévenir la propagation.

Un programme d'endiguement de trois ans a été immédiatement mis en oeuvre en 2019 pour garantir l'application de protocoles de biosécurité dans chaque exploitation bananière de Dole, ainsi que chez les fournisseurs indépendants de Dole. Ces protocoles s'appuient sur les meilleures pratiques mises en oeuvre dans les pays producteurs de bananes où la maladie a été endiguée avec succès, et ils sont continuellement revues et renforcés en fonction des sites - en s'appuyant sur la configuration et l'emplacement des fermes - de manière à maximiser l'efficacité du plan d'atténuation basé sur les risques.

Dole continue également de partager ces meilleures pratiques avec les producteurs indépendants et de dialoguer avec les gouvernements, les initiatives multipartites et ses partenaires de l'industrie pour s'assurer que ses actions soient coordonnées avec la réponse à plus large échelle, à la fois en Amérique latine et dans le reste du monde. Ces efforts nécessitent des investissements importants et, pour le moment, rien n'indique que le TR4 se soit propagé en dehors de la zone de Colombie dans laquelle il a été détecté initialement.

« Heureusement à ce jour, la propagation de cette maladie en Amérique latine est uniquement limitée à la région de La Guajira en Colombie, mais ce problème n'est pas circonscrit à une région ou à un producteur de bananes ; il touche l'ensemble de l'industrie et nous devons tous être vigilants », a déclaré Patricio Gutiérrez, directeur du département R&D Innovation chez Dole Tropical Products. « L'endiguement à lui seul n'est pas suffisant. Nous devons trouver des moyens d'aller au-delà d'une stratégie de défense et trouver une solution durable à ce problème. »

Dole explore un certain nombre de solutions potentielles.

L'une de ces solutions étudiée par l'entreprise porte sur la façon de mettre en oeuvre des mesures de contrôle biologique sûres et approuvées qui pourraient permettre de prévenir la maladie.

De plus, Dole travaille en étroite collaboration avec des instituts de recherche du monde entier pour développer une variété de banane résistante à la maladie, par le biais d'une amélioration des cultures et de méthodes de sélection conventionnelles. Depuis 2016, Dole participe à un consortium travaillant en partenariat avec la Fondation hondurienne de recherche (FHIA) sur le développement de variétés de bananiers résistantes au TR4. Bien que le développement d'un nouveau type de banane par le biais de la sélection traditionnelle représente un travail de fourmi, l'équipe de recherche progresse bien et un certain nombre de lignées en pot ou sur le terrain font actuellement l'objet de tests pour examiner leur résistance au TR4.

Dernièrement, Dole a commencé à collaborer avec des entreprises spécialisées dans la biotechnologie de précision comme moyen de développer des bananes résistantes au TR4. La société fait également partie de l'Alliance mondiale contre le TR4 (Global Alliance against TR4) dirigée par l'IICA et Bayer, en collaboration avec d'autres grandes parties prenantes du secteur de la banane. Si ces efforts ou les autres travaux réalisés par des tiers aboutissent et dès qu'ils aboutiront, Dole prévoit de participer aux discussions sur la manière de mettre la solution trouvée à la disposition des producteurs de bananes du monde entier.

