Le Systemic Risk Council adresse des commentaires au Conseil de stabilité financière

Le Systemic Risk Council (SRC) a publié aujourd'hui les commentaires qu'il a adressés au Conseil de stabilité financière (CSF) au sujet des orientations proposées par ce dernier sur les règles de résolution des chambres de compensation à contrepartie centrale. Le Systemic Risk Council (SRC) estime que, dans leur libellé actuel, les orientations proposées ne sont pas adaptées à l'objectif visé.Le texte intégral des commentaires est disponible ici.

Pour plus d'informations, contacter David Evanson (e-mail:devanson@comcast.net ou tél.: 215.460.8139, ou Bristol Voss (e-mail: bristol.voss@cfainstitute.org ou tél.: 917.817.0888.

À propos du Systemic Risk Council

Le Systemic Risk Council (SRC, ou le Conseil) est un organisme non partisan du secteur privé composé d'anciens fonctionnaires et d'experts financiers et juridiques qui se consacrent à la résolution des problèmes réglementaires et structurels liés au risque systémique mondial, en se concentrant principalement sur les États-Unis et l'Europe. Il a été créé pour soutenir activement et de manière indépendante les réformes nécessaires pour protéger le public de l'instabilité financière. Son but est de contribuer à garantir un système financier dans lequel tous les consommateurs peuvent avoir confiance.

Le SRC a été fondé par le CFA Institute et The Pew Charitable Trusts en juin 2012 afin de surveiller et d'encourager la réforme de la réglementation des marchés de capitaux américains axée sur le risque systémique. Depuis août 2015, le CFA Institute assure seul le soutien des objectifs. Les déclarations, les documents et les recommandations du Conseil ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'organisation de soutien.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

