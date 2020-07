Réfection du pont Pie-IX (route 125), entre Montréal et Laval - Début des travaux préparatoires





LAVAL, QC, le 31 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le projet de réfection du pont Pie-IX démarrera au cours du mois d'août par des travaux préparatoires, dont la mise en place d'une aire de travail et l'installation de murs antibruit temporaires du côté de Montréal.

Ce projet permettra d'assurer la pérennité de l'infrastructure et d'améliorer l'offre en transport collectif. Au terme des travaux, qui devraient s'échelonner jusqu'en 2023, le pont Pie-IX comprendra :

six voies de circulation, dont deux voies en direction de Laval et quatre voies en direction de Montréal, incluant la voie réservée du service rapide par bus (SRB) Pie-IX;

une piste polyvalente à l'est raccordée au réseau cyclable de Montréal et de Laval .

Le projet représente un investissement de 198,6 M$, dont 78,86 M$ de la part du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et 4,1 M$ de celle de la Ville de Montréal. À cet investissement s'ajoute une contribution du gouvernement fédéral pour l'aménagement de la voie réservée équivalant à 6,1 M$ dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Les dates de mise en place des entraves majeures seront communiquées dès que possible. Un avis sera également distribué aux personnes demeurant à proximité de la zone de travaux dans l'arrondissement de Montréal-Nord et à Laval.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant Québec 511. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place sur les chantiers est essentiel.

