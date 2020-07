Reply S.p.A : Le conseil d'administration approuve le rapport financier semestriel au 30 juin 2020





Le conseil d'administration de Reply S.p.A. [MTA, STAR : REY] a approuvé ce jour les résultats au 30 juin 2020.

Depuis le début de l'année, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 615,2 M?, soit une augmentation de 7,2 % par rapport à la même période en 2019.

Au cours de cette période, tous les indicateurs sont positifs. Au premier semestre 2020, l'EBITDA consolidé s'élève à 90,2 M? contre 85,7 M? en 2019, ce qui correspond à 14,7 % du chiffre d'affaires.

De janvier à juin, l'EBIT s'est élevé à 74,1 M? (67,6 M? en 2019), ce qui correspond à 12,1 % du chiffre d'affaires.

De janvier à juin 2020, le bénéfice avant impôt a été de 75,1 M? (70,2 M? en 2019), ce qui correspond à 12,2 % du chiffre d'affaires.

En ce qui concerne le deuxième trimestre 2020, les résultats du groupe se sont également révélés positifs, avec, pour cette période, un chiffre d'affaires consolidé de 298,2 M?, en hausse de 2,8 % par rapport à 2019.

D'avril à juin 2020, l'EBITDA s'est élevé à 42,6 M?, avec un EBIT de 36,1 M? et un bénéfice avant impôt de 41,2 M?.

Au 30 juin 2020, la position financière nette du groupe était positive à hauteur de 122,6 M?, tandis qu'au 31 mars 2020 elle était positive à hauteur de 159,3 M?. La position financière au 30 juin 2019 était positive à hauteur de 18,3 M?.

« L'année 2020 marquera l'histoire », a déclaré Mario Rizzante, président de Reply. « En février et mars, alors que la pandémie de Covid-19 se propageait dans l'hémisphère nord, le monde s'est paralysé. Reply a su réagir efficacement à cette période de discontinuité inconcevable. En moins de deux jours, plus de 8000 personnes chez Reply ont été capables de passer au télétravail. Nous avons ainsi pu continuer à honorer les engagements pris avec nos clients, en travaillant souvent sur des systèmes fondamentaux qui assuraient non seulement la continuité de leurs activités, mais aussi la survie de pays entiers et de leurs différents secteurs. Je fais allusion, par exemple, à notre implication dans les domaines des services bancaires et des assurances, à notre apport destiné aux opérateurs téléphoniques, au soutien que nous avons apporté aux services de santé et à la chaîne logistique ».

« Au cours de ces mois, malgré les difficultés liées aux différents confinements », a ajouté Mario Rizzante, « Reply a poursuivi sa croissance, avec des résultats positifs dans toutes les régions où l'entreprise opère. Cela a été possible en nous concentrant exclusivement sur les nouvelles technologies et grâce à la résilience de notre modèle de réseau qui nous a permis de compenser rapidement le ralentissement des activités liées aux secteurs particulièrement touchés par la pandémie comme par exemple, le transport, l'industrie manufacturière et le tourisme ».

« Le scénario actuel », a conclu Mario Rizzante, « est en constante évolution et il reste très difficile de faire de prévoir l'avenir à court et moyen terme. En tous cas, les derniers mois ont définitivement modifié la perception de la technologie dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, même les entreprises les plus traditionnelles et les plus conservatrices ont compris que la numérisation des processus, le cloud et l'intelligence artificielle sont des outils essentiels pour redémarrer et être compétitifs dans un monde de plus en plus connecté et numérique ».

Le directeur chargé de l'élaboration des rapports financiers de la société, le Dr Giuseppe Veneziano, déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 154-bis de la loi de finances consolidée, que les informations comptables contenues dans le présent communiqué de presse correspondent aux registres, grands livres et écritures comptables de la société.

Reply

