Magasin Laura (P.V.) inc. annonce le début d'un processus de restructuration





MONTRÉAL, le 31 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Magasin Laura (P.V.) inc. (« Laura ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a demandé et obtenu une ordonnance initiale en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») de la Cour supérieure du Québec.

Les procédures engagées en vertu de la LACC permettront à Laura de disposer d'un mécanisme ordonné pour restructurer ses dettes et faire face avec succès aux défis sans précédent que la pandémie COVID-19 a posés au secteur du commerce de détail. L'ordonnance initiale prévoit, entre autres, la suspension des procédures et la nomination de KPMG Inc. en tant que Contrôleur. Laura a l'intention d'émerger des procédures sous la LACC le plus rapidement possible, afin de mieux positionner l'entreprise pour qu'elle puisse continuer à réussir dans le paysage changeant du commerce de détail.

Les activités de Laura se poursuivront sans interruption dans les magasins et en ligne

Pendant le processus de restructuration, Laura continuera de fonctionner comme d'habitude, avec les mesures de sécurité supplémentaires qui ont déjà été mises en oeuvre, et continuera d'offrir la même expérience d'achat positive appréciée de ses clients.

Kalman Fisher, le président et le directeur général de Laura, a déclaré : « Avant l'arrivée de la pandémie au Canada, l'entreprise de Laura était très prospère et rentable. Toutefois, en raison de cette crise sanitaire, nos 140 magasins ont été fermés pendant la majeure partie des mois de mars, avril, mai et juin, ce qui a gravement affecté nos revenus pendant cette période. Les magasins Laura sont maintenant entièrement rouverts, ils sont approvisionnés avec des nouveaux inventaires et en nouveaux arrivages continus, et nous sommes convaincus que nous sommes bien placés pour répondre aux besoins en matière de mode de nos nombreux clients dévoués et fidèles. Nous sommes inspirés par le dévouement et l'engagement de notre personnel en ces temps difficiles, ainsi que par les nombreuses et solides relations que nous avons entretenues avec nos fournisseurs et nos principales parties prenantes. Nous sommes en activité depuis 90 ans, et grâce à l'énergie et à la passion de toute notre équipe, nous sommes convaincus que l'entreprise émergera du processus de la LACC encore plus forte et plus résiliente qu'auparavant ».

L'ordonnance initiale et les procédures en vertu de la LACC seront publiées dans les prochains jours sur le site Web du Contrôleur au home.kpmg/ca/laura-fr. Laura est représentée dans ces procédures par Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.

À propos de Laura

Fièrement canadienne et basée au Québec, Laura conçoit, produit, commercialise et distribue des collections de vêtements de jour et de soirée pour femmes sous les bannières iconiques « Laura » et « Melanie Lyne » dans 140 magasins à travers le pays et en ligne sur laura.ca et melanielyne.ca.

SOURCE Fishman Flanz Meland Paquin S.E.N.C.R.L.

Communiqué envoyé le 31 juillet 2020 à 14:11 et diffusé par :