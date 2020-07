L'interruption prolongée des services de VIA Rail entraîne des mises à pied temporaires d'employés cadres et professionnels





MONTRÉAL, le 31 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que les effets de la pandémie actuelle continuent de se faire sentir dans l'industrie du transport de passagers à travers le pays, VIA Rail Canada (VIA Rail) annonce devoir procéder à des mises à pied temporaires de quelque 30 employés cadres et professionnels, qui prendront effet le 14 août prochain. Cette mesure s'ajoute à des départs à la retraite et des postes vacants qui ne seront pas pourvus, ce qui porte le total à 80 postes impactés.

Bien que VIA Rail ait récemment connu une augmentation modeste de son achalandage avec l'ajout de départs sur certains de ses marchés, plusieurs routes sont toujours suspendues et il devient impératif de prendre des mesures afin de permettre de réduire avec diligence l'impact financier de la crise actuelle sur l'organisation, telles qu'un gel d'embauche et la réduction des horaires de travail de nos équipes.

« VIA Rail n'échappe pas à la réalité actuelle. Comme c'est le cas pour tous les transporteurs passagers, la pandémie continue d'avoir un impact majeur nos opérations, alors que l'achalandage ne connaît pas de reprise significative au niveau national. Nous prenons des décisions difficiles afin de réduire les impacts financiers et protéger les fonds qui nous sont alloués. Je suis consciente qu'il s'agit d'une situation très difficile pour les employés touchés et leurs familles et nous avons hâte de les rappeler lorsque la relance sera en cours », a déclaré Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction.

L'objectif principal de VIA Rail pour les prochains mois est de faire progresser le plan de reprise des services dans le respect des obligations sanitaires et des mesures de sécurité afin de réintégrer ses employés dès que possible.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a transporté plus de 5 millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section « À propos de VIA » à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

VIA RAIL CANADA PUBLIE DES MISES À JOUR RÉGULIÈRES POUR TENIR SES PASSAGERS ET LE GRAND PUBLIC AU COURANT DES MESURES QU'ELLE DÉPLOIE FACE À LA PANDÉMIE DE LA COVID-19. VISITEZ NOTRE ESPACE MÉDIAS POUR ÊTRE INFORMÉS.

Suivez VIA Rail

Twitter @VIA_rail

Facebook viarailcanada

Instagram @viarailcanada

VIA : Le blogue

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Communiqué envoyé le 31 juillet 2020 à 13:23 et diffusé par :