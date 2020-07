HGRÉGOIRE SE JOINT À DES MILLIERS DE QUÉBÉCOIS AFIN DE SOUTENIR OPÉRATION ENFANT SOLEIL





Grâce à l'appui de son vaste réseau, HGrégoire a remis un chèque de 35 000 $ à Opération Enfant Soleil dans le cadre de leur 33e téléthon. Pour une 4e année consécutive, cette contribution s'est faite en partie par le biais d'une campagne Facebook « Un commentaire, un don », à travers laquelle l'entreprise sensibilisait ses abonnés à prendre connaissance du travail exceptionnel de l'organisme. Pour chaque commentaire ou partage de la publication, HGrégoire a versé un montant de 0.50$ à la campagne.

« Cette année encore, nous avons pu compter sur la grande mobilisation du public et de nos employés, ce qui nous a permis de remettre ce montant à Opération Enfant Soleil », explique Harry Kasparian, vice-président marketing. « Pour HGrégoire, la meilleure façon de rester impliqué dans notre communauté est de faire en sorte que les enfants, notre avenir, soient et restent en santé ».

Ce nouveau don porte à plus de 150 000 $ le total remis par HGrégoire à Opération Enfant Soleil au cours de ces 16 années de partenariat. Également Entreprise Enfant Soleil Platine depuis maintenant trois ans, HGrégoire souhaite continuer sa collaboration et son engagement envers cette cause qui résonne particulièrement avec les valeurs de l'entreprise.

« En tant qu'entreprise responsable, nous nous sommes promis de refléter les valeurs et les intérêts de nos employés et de notre clientèle à travers nos différentes implications dans la communauté, » ajoute John Hairabedian, président de HGrégoire. « Contribuer aux besoins d'Opération Enfant Soleil s'inscrit directement dans cette démarche, et nous en sommes fiers. »

HGrégoire continuera ainsi à supporter Opération Enfant Soleil dans la prochaine année, en mettant à profit ses nombreuses ressources pour soutenir la cause.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993, l'entreprise québécoise HGrégoire, dont le siège social est à Saint-Eustache, emploie plus de 1000 personnes. Aujourd'hui chef de file dans le secteur de la vente de véhicules d'occasion, HGrégoire a le plus grand inventaire de véhicules d'occasion au Canada. Lauréat du prix Choix du consommateur pour la 15e année consécutive, cette bannière familiale compte 21 mégacentres au Québec et 8 en Floride, offrant des véhicules d'occasion ainsi que des véhicules neufs. Sa mission : veiller à offrir aux consommateurs une voiture de qualité au meilleur prix possible grâce à un rigoureux protocole d'achat et de vente axé sur la transparence et la fiabilité. Pour plus de renseignements sur son parcours distinctif, visitez www.hgregoire.com.

À propos d'Opération Enfant Soleil

Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le développement d'une pédiatrie de qualité pour tous les enfants malades du Québec. Grâce aux sommes recueillies, des centaines de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux et les organismes régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques, lesquels peuvent se doter de technologies de pointe et aménager des espaces chaleureux, où les enfants peuvent être soignés près de leur famille. Plus de 210 millions de dollars ont été remis partout dans la province grâce à la générosité de milliers de Québécois, à l'appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez www.operationenfantsoleil.ca.

