Reprise des services de passeport au Canada par la poste et sur rendez-vous pour les voyages prévus d'ici 30 jours ou moins





OTTAWA, ON, le 31 juill. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a amorcé la reprise progressive de certains services de passeport au Canada.

À compter d'aujourd'hui, les Canadiens peuvent présenter une demande de passeport par la poste. Si les Canadiens ont besoin d'un passeport dans l'immédiat ou s'ils voyageront dans moins de 30 jours et possèdent une preuve de voyage, ceux-ci peuvent demander un rendez-vous en personne. Les demandeurs peuvent consulter le site Canada.ca/passeport pour en savoir plus et découvrir comment présenter une demande.

Nous demandons aux Canadiens qui n'ont pas de projets de voyage d'attendre avant de demander un passeport. Les délais de traitement devraient être plus longs qu'à l'habitude en raison de la demande élevée et des mesures qui visent à assurer la santé et la sécurité de nos employés et des Canadiens.

Les demandeurs qui sont préoccupés par le renouvellement de leur passeport doivent noter qu'ils peuvent désormais utiliser le processus de renouvellement simplifié dans les deux ans suivant la date d'expiration au lieu du délai habituel d'un an, si leur passeport a expiré le 1er février 2019 ou après cette date. Cela signifie qu'ils ont plus de temps pour renouveler leur passeport s'ils ne voyagent pas bientôt. Le processus de renouvellement simplifié permet aux Canadiens de soumettre un formulaire plus court sans avoir à présenter à nouveau leurs documents de citoyenneté et une déclaration du répondant.

Alors que les Centres Service Canada entament la réouverture progressive et sécuritaire de leurs portes, les services offerts demeurent limités. Les services de passeport sont disponibles sur rendez-vous seulement. Les Canadiens peuvent continuer de consulter canada.ca/service-canada-accueil pour obtenir les dernières mises à jour.

« La reprise des services de passeport canadien par la poste et des rendez-vous en personne pour ceux qui ont besoin d'un passeport dans moins de 30 jours est une première étape importante vers le rétablissement des services de passeport normaux au Canada, tout en donnant la priorité à la santé et à la sécurité des Canadiens et des employés. Les conseils aux voyageurs et les restrictions de voyage restent en vigueur dans le monde entier, mais nous reconnaissons que de nombreux Canadiens ont besoin d'un passeport pour des voyages essentiels ou pour planifier leur avenir et nous faisons tout notre possible pour les aider à accéder à ces services. »

-- L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« À mesure que les Centres Service Canada continuent de rouvrir à travers le Canada et que nous rétablissons les services disponibles pour inclure des services de passeport limités, servir les Canadiens en toute sécurité demeure notre priorité absolue. Les clients ayant besoin d'un passeport dans les 30 jours à venir sont encouragées à faire une demande de rendez-vous. Le retour de l'accès public en personne aux bureaux de Service Canada s'appuiera sur les nouveaux services qui ont été mis en oeuvre et continuera de fournir un soutien pratique aux clients qui ont besoin d'aide pour accéder à nos services et nos avantages sociaux. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les Canadiens à l'étranger peuvent s'adresser au bureau du gouvernement du Canada le plus près pour obtenir des services de documents de voyage. Ces bureaux fournissent des services de passeport de niveaux variés en fonction des conditions locales.

le plus près pour obtenir des services de documents de voyage. Ces bureaux fournissent des services de passeport de niveaux variés en fonction des conditions locales. Les titres de voyage pour réfugiés et les certificats d'identité des réfugiés sont toujours traités d'urgence. Pour obtenir de plus amples renseignements, les demandeurs peuvent consulter le site Web d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada .

