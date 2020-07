Une nouvelle application mobile pour aider à informer les Canadiens d'une exposition possible à la COVID-19 est maintenant disponible





OTTAWA, ON, le 31 juill. 2020 /CNW/ - Au cours des derniers mois, les Canadiens ont suivi les consignes de santé publique et ont fait leur part pour aider à prévenir la propagation de la COVID-19. Alors que nous prenons des mesures pour assouplir les restrictions et relancer notre économie en toute sécurité, nous devons continuer de travailler ensemble pour contenir le virus et assurer la santé et la sécurité des Canadiens.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de l'Ontario Doug Ford ont annoncé que les Canadiens pourront dès maintenant télécharger gratuitement Alerte COVID. Celle-ci est une nouvelle application mobile nationale qui a initialement été développée en Ontario et qui permet d'avertir les utilisateurs s'ils ont été exposés à une personne qui a contracté la COVID­-19.

L'utilisation d'Alerte COVID est volontaire et représente un nouvel outil qui contribuera à limiter la propagation de la COVID-19. Lorsque l'application sera pleinement opérationnelle dans leur province ou leur territoire, les personnes qui auront obtenu un résultat positif à un test de dépistage recevront de leur autorité sanitaire une clé à usage unique qu'elles pourront enregistrer dans l'application. Ensuite, l'application avertira les autres utilisateurs qui auraient pu entrer en contact avec cette personne durant au moins 15 minutes au cours des 14 derniers jours. Ces utilisateurs pourront alors communiquer avec les autorités sanitaires locales et obtenir des directives.

Par souci de respect de la confidentialité et de la vie privée de tous les Canadiens, l'application prévoit des mesures rigoureuses pour protéger toutes les données recueillies. Elle ne permet pas de localiser les utilisateurs ni de recueillir des renseignements personnels permettant de les identifier. De plus, les commissariats à la vie privée du Canada et de l'Ontario ont été consultés lors de la mise au point de l'application Alerte COVID, pour que les Canadiens qui l'utilisent puissent bénéficier de la meilleure protection de la vie privée possible.

Le gouvernement du Canada a travaillé en étroite collaboration avec la province de l'Ontario pour lancer l'application Alerte COVID. Les autorités sanitaires de l'Ontario seront donc les premières à commencer la distribution de clés à usage unique. Le gouvernement du Canada travaille également avec les autres provinces et les territoires pour assurer leur participation dans les semaines et les mois à venir.

Un Conseil consultatif formé d'experts veillera à ce que l'application réponde aux normes les plus strictes en matière de santé publique, de protection des renseignements personnels et de technologie. Les membres du Conseil représentent la diversité régionale et culturelle du Canada. Ils possèdent aussi un large éventail de compétences, notamment dans les domaines de la santé, de la protection des renseignements personnels, de la gouvernance des données, de la science et de l'innovation. Les conseils des membres orienteront les phases de mise en oeuvre et de déploiement de l'application.

La nouvelle application Alerte COVID n'est qu'un exemple de la façon dont le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires pour protéger la santé de tous les Canadiens et soutenir les efforts visant à relancer l'économie de façon graduelle et sécuritaire.

Citations

« Même si nous avons bien progressé au cours des derniers mois, la COVID-19 reste une menace très grave pour la santé des Canadiens. Alors que nous continuons à relancer graduellement notre économie, des technologies innovatrices comme cette nouvelle application nous aideront à garder nos familles et nos communautés en santé et en sécurité. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Je suis fier que cette application développée en Ontario soit dorénavant à la disposition des gens et des familles d'un bout à l'autre du pays. C'est un autre outil puissant qui nous aidera à freiner la propagation de ce virus mortel et à assurer la santé et la sécurité de tous. Je vous encourage à télécharger l'application sur votre appareil portable. Elle est gratuite et facile à utiliser, et y recourir est un geste responsable à faire. »

-- L'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« Je tiens à remercier les Canadiens pour les sacrifices qu'ils ont faits afin d'aplatir la courbe pendant la première vague. L'application mobile que nous lançons aujourd'hui est un outil supplémentaire que les Canadiens peuvent utiliser alors qu'ils continuent de suivre les conseils de santé publique pour contenir la propagation de la COVID-19. »

-- L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

« Conçue en misant sur le respect de la vie privée, l'application Alerte COVID est un outil sécuritaire et facile à utiliser. Les Ontariens pourront la télécharger pour se protéger ainsi que protéger leurs proches et leur communauté contre la COVID-19. Cette application développée en Ontario informe les gens de leur exposition potentielle au virus, leur permet de réagir rapidement pour freiner sa propagation et fait partie intégrante de notre stratégie de gestion des cas et des contacts. J'encourage tous les Ontariens à télécharger l'application puisqu'il sera important de détecter rapidement les cas pendant que nous rouvrons prudemment d'autres secteurs de la province. »

-- L'honorable Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé de l'Ontario

« Notre réponse numérique a été essentielle pour relever les défis posés par la pandémie de COVID-19. En collaborant avec les secteurs et les ordres de gouvernement, nous avons mis au point un outil numérique sécurisé et facile à utiliser. Cet outil contribuera à ralentir la propagation de ce virus et à protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Plus nous serons nombreux à utiliser l'application, plus elle sera efficace. J'encourage donc tous les Canadiens à faire leur part et à télécharger l'application Alerte COVID. »

-- L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique

« Pendant que l'Ontario rouvre de manière sécuritaire et graduelle, nous continuons de miser sur le numérique afin d'offrir des services plus simples, plus rapides et de meilleure qualité aux Ontariens. Cela comprend l'application Alerte COVID. Celle-ci tire profit de la puissance des données intégrées pour protéger la santé et la sécurité des gens de l'Ontario. En permettant aux Ontariens de se protéger et de protéger leurs proches et leur communauté plus facilement, nous donnons suite à notre engagement à bâtir un gouvernement plus efficace qui fonctionne pour vous. »

-- L'honorable Peter Bethlenfalvy, président du Conseil du Trésor de l'Ontario

« Il n'a jamais été aussi important d'innover. Grâce à cette nouvelle application, nous serons mieux placés pour aider à contenir la propagation de la COVID-19 et à favoriser la réouverture de l'économie canadienne. Elle appuiera les gens dans leurs efforts en vue de participer en toute sécurité à l'économie. Nous prenons également toutes les mesures nécessaires pour que les Canadiens aient confiance que leurs données seront protégées. Le Conseil consultatif de l'application d'avis d'exposition à la COVID-19 aidera à assurer que l'application Alerte COVID répond aux normes les plus strictes en matière de protection des renseignements personnels, de technologie et, surtout, de santé publique. »

-- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits saillants

Les Canadiens peuvent maintenant télécharger l'application Alerte COVID gratuitement dans l'App Store ou le Google Play Store. L'application attribue un code aléatoire à l'appareil d'un utilisateur. Cet appareil communique ensuite avec celui des autres utilisateurs de l'application via Bluetooth lorsqu'ils se trouvent dans un rayon d'environ deux mètres. S'ils reçoivent un résultat positif au test de dépistage du virus, les utilisateurs peuvent choisir d'entrer leur code aléatoire dans un serveur central situé au Canada . Les codes aléatoires sont ensuite conservés dans le serveur durant 15 jours, après quoi ils sont supprimés automatiquement.

Le Conseil consultatif de l'application d'avis d'exposition à la COVID-19 a été nommé par le gouvernement du Canada et est composé des membres suivants :

Jean-François Gagné (coprésident)



Carole Piovesan (coprésidente)

(coprésidente)

Simone Atungo



Jonathan Dewar



Dre Bunmi Fatoye

Bunmi Fatoye

Éloïse Gratton



Andrew Harrison



Brenda McPhail



Derek Ruths



Margo Seltzer



D re Gaynor Watson-Creed

L'application a été soumise à une évaluation rigoureuse de la sécurité par l'entreprise BlackBerry et le Centre canadien pour la cybersécurité. Toutes les données versées dans l'application seront protégées et conservées en toute sécurité.

Le gouvernement du Canada a pris des mesures importantes pour assurer la protection des renseignements personnels et des données des citoyens. Vu l'importance qu'il accorde à cette question, le gouvernement a consulté le Commissariat à la protection de la vie privée dans le cadre de cette initiative.

L'application Alerte COVID est le fruit d'une collaboration entre Santé Canada, le Service numérique canadien, la province de l'Ontario et Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Elle s'appuie sur un système de notification d'exposition conçu par des bénévoles de Shopify en collaboration avec l'organisme à but non lucratif Linux Foundation Public Health (en anglais seulement). Une équipe de développeurs des quatre coins du pays a également contribué à ce projet.

Les Canadiens qui souhaitent en savoir plus sur l'application Alerte COVID peuvent composer le 1-833-784-4397.

Conformément à notre engagement à être un gouvernement ouvert et transparent, le Service numérique canadien rend publics sur Github ses travaux de développement et d'essai de l'application.

Alerte COVID agit en complémentarité avec l'Application de COVID-19 du Canada , un outil qui aide les Canadiens à surveiller leurs symptômes en leur permettant de recevoir les derniers renseignements et d'accéder à des sources fiables.

Liens connexes

