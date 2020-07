Aucune récolte ne vaut votre vie : une nouvelle vidéo de formation des conducteurs en RV place les agriculteurs derrière le volant pour tester leurs connaissances en matière de sécurité ferroviaire





Imaginez... le matin se lève sur votre ferme. Vous chargez votre récolte dans votre camion et vous vous dirigez vers le silo à céréales local. En quittant l'autoroute, vous approchez d'un passage à niveau. Est-ce que vous vous arrêtez? Vous êtes pressé, et l'arrière de votre camion bloque la circulation sur l'autoroute. Vous pouvez entendre au loin le sifflet d'un train qui approche, mais vous entendez aussi les klaxons des autres conducteurs. Devriez-vous prendre le risque de traverser?

Que vous soyez un conducteur débutant ou expérimenté, pour assurer votre sécurité à proximité des voies ferrées, il faut rester vigilant et connaître les règles. Aujourd'hui, Opération Gareautrain Canada ? une organisation nationale sans but lucratif qui se consacre à la sécurité ferroviaire ? dévoile une nouvelle vidéo en réalité virtuelle (RV) En train de conduire conçue spécialement pour le milieu agricole. Cette vidéo interactive permet de vérifier si les agriculteurs et autres travailleurs agricoles savent comment s'approcher en toute sécurité des passages à niveau et réagir adéquatement dans des situations comme celle décrite ci-dessus.

« Les collisions aux passages à niveau peuvent se produire en une fraction de seconde. Le programme En train de conduire permet aux conducteurs de prendre des décisions en temps réel autour de voies ferrées et de trains virtuels, et de constater les résultats ? bons et tragiques ? dans la sécurité de cet environnement virtuel », a déclaré Sarah Mayes, directrice nationale d'Opération Gareautrain Canada.

Les collisions aux passages à niveau sont malheureusement fréquentes au Canada. En 2019, 174 incidents de ce genre ont tué 28 personnes et en ont blessé gravement 29 autres.

« Nous espérons que les agriculteurs, les travailleurs agricoles, les entreprises de formation des conducteurs et même les gouvernements utiliseront ce programme, et que le message de sécurité ferroviaire d'OG "Regarder. Écouter. Vivre." trouvera écho chez les conducteurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés. »

Le programme En train de conduire comprend plusieurs vidéos de formation destinées tant aux nouveaux conducteurs et aux conducteurs inexpérimentés qu'aux chauffeurs d'autobus et de camions professionnels. Vous aussi pouvez découvrir nos vidéos En train de conduire en vous rendant sur le site EnTraindeConduire.ca et en cliquant sur le lien vidéo. Le site Web fournit également des instructions sur la manière de visionner les vidéos sur d'autres appareils comme les téléphones portables, les casques VR ou Oculus Go, et propose des conseils de sécurité ferroviaire à utiliser la prochaine fois que vous conduirez un vrai véhicule.

Et maintenant, prenez le volant et testez vos connaissances en matière de sécurité ferroviaire!

À propos d'Opération Gareautrain

Créé au Canada en 1981, Opération Gareautrain Canada est un programme national de sécurité ferroviaire parrainé par Transports Canada, l'Association des chemins de fer du Canada et ses membres, notamment le CN, le CP, VIA Rail, Metrolinx, exo, West Coast Express et Genesee & Wyoming. Grâce à des partenariats avec des conseils de sécurité, des services de police, l'industrie du camionnage, des syndicats et des groupes communautaires, Opération Gareautrain s'efforce de sauver des vies en sensibilisant les Canadiens aux dangers des passages à niveau et des intrusions sur la propriété ferroviaire. Le public peut suivre OG sur Facebook, Twitter et Instagram pour connaître les dernières nouvelles en matière de sécurité ferroviaire.

Communiqué envoyé le 31 juillet 2020 à 11:05 et diffusé par :