Les acheteurs mondiaux assistent au salon en ligne de Global Sources pour découvrir une nouvelle ère d'approvisionnement

HONG KONG, 31 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Le salon en ligne Global Sources Online Show (GSOS) a officiellement débuté le 29 juillet et plus de 500 000 pages de son site ont été consultées dès le premier jour. Plus de 1 700 acheteurs se sont inscrits aux services de jumelage d'entreprises et environ 20 000 recommandations de réunions commerciales ont été envoyées aux fournisseurs compatibles.

La première semaine du GSOS se centrera sur les thèmes Medical & Healthcare (médecine et santé) et Study & Work from Home (études et travail à domicile) qui présenteront les équipements médicaux les plus sollicités, des produits sanitaires, des équipements de protection individuelle et des produits hygiéniques et de nettoyage, mais aussi des appareils électroniques mobiles et grand public, des appareils ménagers, des cadeaux, des fournitures de bureau, des bagages et produits de loisirs, des chaussures, des textiles et vêtements ainsi que des produits de décoration intérieure. Il est prévu que le thème Home & Hardware (maison et quincaillerie) soit inauguré la semaine suivante (du 3 au 9 août) avec une sélection de quincaillerie et d'outils, de matériaux de construction, de produits de gestion de l'énergie, de meubles, de décorations, d'éclairage, de produits électriques, de produits pour la maison intelligente, de stockage à domicile et organisateurs.

Jusqu'à présent, plus de 800 000 pages du salon GSOS ont été consultées dans plus de 140 pays et régions, dont Hong Kong, les États-Unis, la Chine continentale, l'Inde, l'Australie, Singapour, le Royaume-Uni, la Malaisie, les Philippines et le Japon, tous ces derniers figurant au top 10 du classement mondial. Parmi ces acheteurs, on retrouve des grossistes, des intermédiaires (agents/consultants/distributeurs), des vendeurs en ligne et des centrales d'achat.

Cet événement portant sur l'approvisionnement en ligne fournit un service commercial 24 h/24, 7 j/7 et toute l'année durant les périodes d'exposition, ce qui permet aux acheteurs de trouver et de contacter des fournisseurs capables de répondre à leurs exigences d'approvisionnement, de recevoir des devis et d'organiser des réunions privées en ligne. Outre les stands virtuels, le salon inclut un hall central, des pavillons de produits classés par thème, des témoignages de fournisseurs et des vidéos de produits, mais également 40 séminaires dirigés par 50 conférenciers experts couvrant toute une série de thèmes liés à l'approvisionnement, et ce en anglais, espagnol, portugais, mandarin et cantonais. Offrant aussi des spectacles de 22 chanteurs, danseurs, magiciens et autres artistes de classe mondiale, il s'agit du seul salon de l'approvisionnement en ligne au monde à inclure des sections pour le divertissement.

« Global Sources se consacre à la promotion du commerce depuis 50 ans », a déclaré le PDG de Global Sources, Hu Wei. « Étant la seule plate-forme O2O de l'industrie des exportations de la Chine, Global Sources déploie des efforts inlassables pour répondre aux exigences d'approvisionnement sans cesse changeantes des acheteurs.

« Outre les prestations de GS Match, GSOS permet aux acheteurs et aux fournisseurs d'interagir dans des réunions instantanées en ligne. Les communautés d'acheteurs de qualité et les fournisseurs vérifiés par GS offrent une nouvelle expérience d'approvisionnement adaptée à la demande d'aujourd'hui », ajoute-t-il.

