Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement à Newmarket





NEWMARKET, ON, le 31 juill. 2020 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement à Newmarket.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi qu'à Tony Van Bynen, député fédéral de Newmarket-Aurora et à John Taylor, maire de Newmarket.

Date : Mardi 4 août 2020 Heure : 10 h Endroit : 195, Deerfield Road Newmarket (Ontario)

Veuillez noter que cette annonce aura lieu à l'extérieur. Veuillez porter des vêtements et chaussures convenables.

Les médias pourront participer à une visite des lieux. Des bottes de sécurité seront requises.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 31 juillet 2020 à 10:25 et diffusé par :