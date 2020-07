Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador investissent dans des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées plus fiables à Deer Lake





DEER LAKE, NL, le 31 juill. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté notre santé personnelle, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Les investissements stratégiques dans des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sûres et modernes joueront un rôle clé pour offrir aux résidents de Terre-Neuve-et-Labrador des services fiables qui favorisent une collectivité saine.

Aujourd'hui, Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et députée de Long Range Mountains, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador et Dean Ball, maire de Deer Lake, ont annoncé le financement de deux projets visant des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées à Deer Lake.

Les deux projets consistent à remplacer 320 mètres de conduites d'eau, d'égouts sanitaires et de conduites d'eaux pluviales sur les chemins Canal et Garden. On améliorera également ces routes en y ajoutant de nouveaux trottoirs et des bordures. Les projets visent à mettre en place des infrastructures plus fiables et plus sûres pour les résidents et d'augmenter la capacité de gestion des eaux usées et des eaux pluviales.

Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador investissent chacun plus de 813 000 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La Ville de Deer Lake alloue plus de 615 000 $ aux projets.

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures modernes et fiables d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour créer des collectivités saines et résilientes. Les projets annoncés aujourd'hui permettront aux résidents d'avoir accès à une eau potable salubre et à des services d'assainissement des eaux usées fiables pendant de nombreuses années. Ces projets créeront également des emplois alors que nous nous remettons des effets économiques de la pandémie, en aidant les collectivités à se reconstruire et à se développer. »

Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et députée de Long Range Mountains, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements à long terme dans les infrastructures sont essentiels pour bâtir des collectivités fortes et fournir des services importants à nos résidents. En soutenant le développement de ces infrastructures municipales, les résidents auront un meilleur accès à une eau potable de qualité et ils bénéficieront de meilleures routes et de meilleurs systèmes de traitement des eaux usées. Les projets annoncés aujourd'hui feront de Deer Lake une collectivité plus attrayante où il fait bon vivre et élever une famille. »

L'honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« La Ville de Deer Lake remercie les gouvernements fédéral et provincial pour leur aide financière dans le cadre de cet important projet d'amélioration des chemins Garden et Canal, qui comprend l'amélioration du réseau d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales. Des partenariats comme celui-ci sont essentiels pour améliorer les infrastructures vieillissantes de nos municipalités. »

Dean Ball, maire de Deer Lake

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 487 millions de dollars dans plus de 550 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et- Labrador dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

