Premier appel public à l'épargne de Li Auto une autre voie à suivre

NEW YORK, 31 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Future Capital célèbre, le 30 juillet 2020, notre investissement providentiel, l'introduction en bourse réussie de Li Auto (téléscripteur : LI) sur le Nasdaq. C'est une étape incroyable dans le contexte économique mondial actuel.

En tant que premier investisseur de Li Auto, j'ai pu constater le caractère pratique de la stratégie produit de Li Auto. Dès le premier jour, Li Auto a pris la décision audacieuse de se concentrer sur les véhicules électriques à autonomie prolongée (EREV) plutôt que sur les modèles purement électriques, ce qui était la stratégie commune adoptée par ses pairs. Les véhicules électriques à batterie pure sont confrontés à des défis structurels avec une capacité de batterie limitée tels que l'infrastructure de charge, les habitudes de consommation, etc. Li Auto a osé ouvrir une voie différente et est devenu le premier en Chine à commercialiser avec succès les EREV, en relevant ces défis.

Je tiens à remercier les chefs de produit qui, comme l'équipe de Li Auto, ont l'audace d'être différents. C'est grâce à leur dévouement inébranlable envers leurs produits que nos vies sont meilleures.

En tant que capital-risqueur, je dis à mon équipe que nous devons aussi penser comme des entrepreneurs ; nous devons faire preuve de détermination dans notre analyse indépendante et oser soutenir ceux qui sont différents.

Aujourd'hui n'est pas seulement la célébration d'une étape importante pour les marchés des capitaux, mais aussi une marque de progrès. Je pense que la solution d'extension d'autonomie de Li Auto va accélérer l'adoption des véhicules électriques en Chine. Pour moi, l'accélération de l'adoption dans le pays le plus peuplé du monde a des ramifications qui vont au-delà du simple aspect financier ; c'est aussi une étape importante vers un monde plus vert, une réinvention de notre façon de penser la mobilité et peut-être un futur paysage urbain tout à fait différents.

Lorsque Henry Ford a commencé à produire des automobiles qui étaient à la portée économique du consommateur moyen, il a changé le cours de la mobilité humaine ainsi que la façon dont nos villes étaient aménagées, les rues du monde entier ont été réaménagées pour la conduite des véhicules. En accélérant l'adoption des véhicules électriques intelligents, à quoi ressembleront les villes de demain ?

Le lancement par Apple du premier téléphone intelligent a étendu le rôle de l'appareil mobile au-delà d'un simple appareil d'appel et a façonné le cours de la communication humaine. Les progrès réalisés dans le domaine des véhicules intelligents permettront d'étendre le rôle de la voiture au-delà du simple transport. La priorité absolue de Li Auto est d'être à la pointe des technologies de conduite autonome et de contribuer à la création d'un écosystème pour les VE qui propulserait l'avenir de la mobilité électronique. Les progrès réalisés dans le domaine des VE intelligents modifieront le cours de la mobilité humaine. Certaines des entreprises les plus innovantes du futur, qui représentent des billions de dollars, seront des sociétés technologiques dans ce domaine et c'est pourquoi j'ai fait mon pari très tôt avec Li Auto.

La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer et nous sommes fiers de voir Li Auto le faire.

Enfin, je voudrais remercier les entrepreneurs et les scientifiques du monde entier qui possèdent la créativité, la vision et la volonté de s'attaquer à des problèmes jugés « impossibles » à l'époque. En tant que capital-risqueur, ma responsabilité est de rechercher sans relâche ces personnes et ces idées et de donner à leur vision les outils et les capitaux nécessaires. S'il y a une chose que je peux faire pour laisser ma marque dans notre monde, c'est bien cela.

Cordialement,

Mingming HUANG

Partenaire fondateur

Future Capital Discovery Fund

30 juillet 2020

Li Auto

Li Auto est un constructeur chinois de voitures électriques qui conçoit, développe, fabrique et vend des VUS électriques intelligents de première qualité.

Future Capital Discovery Fund (également connu sous le nom de « Future Capital »)

Fondé en 2014, Future Capital Discovery Fund est un investisseur spécialisé dans les technologies axées sur les entreprises et les entreprises technologiques grand public qui sont pionnières en Chine.

