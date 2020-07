/R E P R I S E -- Avis aux médias - Des fonctionnaires du Gouvernement du Canada et des fonctionnaires du gouvernement de l'Ontario tiendront une séance d'information technique sur l'application de notifications d'exposition à la COVID-19/

Le Groupe SNC-Lavalin inc. a annoncé aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre terminé le 30 juin 2020. Faits saillants du deuxième trimestre de 2020 Le résultat net négatif attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin s'est chiffré à 111,6...

Le Groupe SNC-Lavalin inc. annonce qu'il est en train de transformer son secteur Ressources dans le but de se concentrer sur une offre de services dans un nombre limité de marchés principaux existants, activités qui compléteront les capacités...

Des fonctionnaires du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Ontario tiendront une séance d'information technique sous embargo afin de faire le point sur l'application nationale de notifications d'exposition à la COVID-19. Les fonctionnaires...