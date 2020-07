/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Deer Lake/





DEER LAKE, NL, le 30 juill. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce concernant des infrastructures vertes en présence de Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et députée de Long Range Mountains, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, et de Dean Ball, maire de Deer Lake.

Date : Vendredi 31 juillet 2020



Heure : 11 h 30 HAT



Lieu : Hôtel de ville de Deer Lake

34 Reid's Lane

Deer Lake, Terre-Neuve-et-Labrador A8A 2A2

