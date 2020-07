La province du Gyeonggi va améliorer la qualité de vie post-COVID-19 grâce à des initiatives « sans contact »





SUWON, Corée du Sud, 31 juillet 2020 /PRNewswire/ -- La province du Gyeonggi a annoncé le lancement des initiatives « sans contact » en préparation d'une ère post-COVID-19, en allouant à ces mesures 43,4 millions de dollars au cours des deux prochaines années.

Dans le cadre de la vision d'une « société sans contact améliorant la qualité de vie grâce à des mesures novatrices », les initiatives sont mises en oeuvre pour favoriser une société sans contact au sein de laquelle chacun jouit de commodités dans la vie quotidienne, chacun est heureux et l'économie locale est revitalisée.

Tout d'abord, pour favoriser une société sans contact dans laquelle chacun jouit de commodités dans la vie quotidienne, un système de paiement « sans contact » des trajets d'autobus est mis à l'essai. Il détecte le signal du smartphone d'un passager par le biais d'un récepteur Bluetooth et traite automatiquement les paiements. Il exécute un système à « un seul passage » grâce auquel les gens peuvent utiliser une application sur smartphone pour ouvrir les portes d'entrée et appeler les ascenseurs. En outre, le système Gyeonggi Online Lifelong Learning Knowledge (GSEEK), un service éducatif vidéo avec une communication en temps réel, a été renforcé.

Deuxièmement, afin de créer une société sans contact au sein de laquelle chacun peut être heureux, le contenu éducatif est renforcé pour les personnes vulnérables dans le domaine numérique. Pour les étudiants qui vivent au sein de ménages à faible revenu et dans des régions où l'accès aux arts et à l'éducation physique est limité, on offre à ces étudiants un appariement en binôme avec des étudiants universitaires afin de promouvoir un mentorat personnalisé à distance. De plus, des « cinémas drive-in » ont été ouverts, grâce auxquels le public peut venir apprécier des spectacles ou regarder des films indépendants dans le confort de leur voiture. En outre, les résidents peuvent utiliser un service gratuit par lequel ils empruntent et rendent des livres depuis leur maison, tandis que des dispositifs IdO sont fournis aux personnes âgées vivant seules afin qu'elles puissent parler avec d'autres gens, demander de l'aide d'urgence et éviter l'éventualité de mourir dans la solitude.

Troisièmement, pour revitaliser l'économie locale, un système intégré d'appariement des emplois est en place afin que les résidents puissent trouver des opportunités d'emploi à distance. Pour les commerçants de marchés traditionnels et les propriétaires de petites entreprises, des centres commerciaux intégrés en ligne ont été créés pour fournir des canaux de vente en ligne, tandis que des services de consultation et d'interprétariat par vidéo en ligne sont proposés aux petites et moyennes entreprises. Afin de renforcer la compétitivité des agriculteurs, des systèmes de distribution et de livraison avec service « drive » sont mis en place et on développera des emballages de produits agricoles respectueux de l'environnement.

Le gouverneur Lee Jae-Myung a déclaré : « la culture sans contact est une tendance du nouveau monde ; une tendance qui se poursuivra même après la COVID-19. Nous continuons d'examiner ce que nous devrions faire et ce que nous pouvons faire dans cette nouvelle ère pour créer une province du Gyeonggi durable. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1221320/Drive_in_theater_Goyang_Gyeonggi_Province.jpg

