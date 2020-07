Le fabricant du lait de coco Chaokoh travaille avec les agriculteurs thaïlandais pour améliorer la qualité et la durabilité de ses produits, y compris en matière de droits des animaux





BANGKOK, 31 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Theppadungporn Coconut Co., Ltd. (TCC), le fabricant et distributeur du lait de coco Chaokoh, veille à ce qu'aucun singe ne travaille à la production de ses noix de coco. Les clients avertis peuvent retracer tous les processus afin de s'assurer que les produits sont durables du point de vue environnemental.

Le producteur de noix de coco thaïlandais distribue de nouvelles variétés de noix de coco aux agriculteurs sous contrat et fait inspecter les fermes par un auditeur tiers afin d'améliorer la qualité des produits et leur impact sur l'environnement.

« TCC établit les normes de chaque processus commercial. De la production au contrôle qualité, nous veillons à ce que tous nos produits soient conformes aux normes internationales. Pour atteindre un objectif durable, nous travaillons en étroite collaboration avec nos agriculteurs sous contrat, que nous considérons comme nos partenaires commerciaux », a déclaré M. Aphisak Theppadungporn, directeur général. « Notre activité a trait aux produits naturels. Il en va de notre devoir, mais aussi de notre intégrité, de prendre soin de la nature, des hommes et de la faune dans son ensemble. Nous avons une politique très claire sur ce sujet pour garantir que notre entreprise ne tolérera aucun signe de travail ou d'abus des animaux et des espèces sauvages. »

Fondée en Thaïlande en 1976, Theppadungporn Coconut est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de la production de noix de coco. Chaokoh, le produit phare de l'entreprise, est reconnu dans le monde entier pour son lait de coco frais et crémeux. L'entreprise dirige la collaboration entre ses chaînes d'approvisionnement afin de relever la barre en matière de production durable de noix de coco et de commerce équitable.

Theppadungporn Coconut a signé un protocole d'accord avec des fournisseurs et des agriculteurs locaux en Thaïlande pour garantir une culture de la noix de coco sans travail de singe.

« L'entreprise n'achète pas et ne cautionne pas l'utilisation de tous types de main-d'oeuvre animale pour la récolte des produits. Ainsi, toutes les noix de coco de nos fournisseurs doivent être récoltées sans cruauté et avec une méthode n'ayant pas recours aux animaux. Tous nos fournisseurs ont accepté les conditions de récolte », a déclaré un cadre de TCC.

Chaokoh achète des noix de coco mûres à ses agriculteurs sous contrat dans cinq provinces : Samut Songkhram, Ratchaburi, Prachuap Khiri Khan, Nakhon Si Thammarat et Narathiwat. Les villageois récoltent les noix de coco en utilisant des outils tels qu'un long bâton de bambou ou un sécateur.

Des inspections des plantations éligibles sont également effectuées pour vérifier que les cultivateurs de noix de coco sous contrat répondent aux exigences de Chaokoh, notamment en ce qui concerne l'absence de travail de singe.

« Les audits des exploitations locales font également intervenir des auditeurs tiers du ministère de l'Agriculture afin d'en garantir la transparence. Les agriculteurs qui ont réussi l'audit recevront une lettre de certification du ministère », a ajouté M. Aphisak Theppadungporn, directeur général de Theppadungporn Coconut. « Notre équipe a travaillé sans relâche pour s'assurer que chaque exploitation agricole respecte nos normes d'éthique. » À ce jour, des inspections ont été effectuées à Samut Songkhram et à Ratchaburi. Le contrôle des trois autres provinces est suspendu en raison de la pandémie de COVID-19.

Par ailleurs, Theppadungporn Coconut a distribué plus de 250 000 cocotiers nains aux agriculteurs locaux depuis 2010. Les variétés de noix de coco naines faciliteront la récolte par l'homme et amélioreront les bonnes pratiques agricoles.

Theppadungporn Coconut a également lancé son programme de traçabilité, qui permet aux clients avertis de suivre et de contrôler les produits à base de lait de coco tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

« Grâce à notre système de traçabilité, tous les produits à base de lait de coco peuvent désormais être tracés à l'aide de notre système de codage afin de savoir qui a produit et d'où provient notre matière première », a déclaré M. Kieattisak Theppadungporn, directeur et responsable de l'usine.

Ce programme de traçabilité transparent garantit aux consommateurs et aux partenaires commerciaux que Theppadungporn Coconut répond aux normes internationales en matière de qualité et de durabilité.

Afin de promouvoir des pratiques commerciales durables, TCC ouvre son usine de transformation et ses fermes de noix de coco aux dignitaires diplomatiques étrangers et aux représentants des médias européens et internationaux. En visitant l'usine et les fermes de TCC, les visiteurs internationaux ont la possibilité d'assister en personne à l'ensemble du processus de production du lait de coco, dont le respect des normes internationales et des attentes des consommateurs du monde entier sont toujours les priorités de TCC.

« Nous sommes déterminés à faire en sorte qu'aucun de nos produits ne soit associé à la cruauté envers les animaux et nous sommes disposés à continuer à soutenir nos agriculteurs locaux dans ce sens », a ajouté M. Aphisak.

