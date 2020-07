M. Anil Jaggia, ancien CIO de HDFC Bank, rejoint Cloud4C, une société CtrlS, en tant que conseiller stratégique





Il jouera un rôle central dans la conception de solutions technologiques innovantes intelligentes et ingénieuses pour le secteur bancaire

SINGAPOUR et HYDERABAD, Inde, 31 juillet 2020 /PRNewswire/ -- M. Anil Jaggia, ancien CIO de HDFC Bank et spécialiste chevronné des nouvelles technologies, a rejoint Cloud4C, une société CtrlS, en tant que conseiller stratégique pour la pratique bancaire. Il travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction de l'organisation, en mettant l'accent sur la mise en place de grands projets de transformation bancaire dans le cloud, sur l'approche DevOps et sur l'automatisation, et aidera les banques dans leur parcours de transformation numérique. Diplômé en gestion de l'IIM d'Ahmedabad, M. Jaggia est également titulaire d'un diplôme d'ingénierie de l'IIT de Kanpur. Il dispose de solides références et apporte plus de 30 ans d'une riche expérience dans un large éventail de services financiers et en termes de stratégie commerciale et informatique.

M. Anil Jaggia, un responsable des technologies visionnaire et hautement respecté du secteur bancaire, est devenu CIO de HDFC Bank en 2008. Il a joué un rôle clé dans la transformation numérique de la banque et l'a conduite à une position enviable de leader. Certaines des initiatives déterminantes qu'il a prises à la banque HDFC concernaient la transformation « core », l'entrepôt de données, l'analyse, la banque numérique et la continuité des activités. Il a également endossé la responsabilité supplémentaire de la direction d'un Coordination Council for Financial Inclusion (FI) and Sustainable Livelihood Banking (SLB) (Conseil de coordination pour l'inclusion financière et l'activité bancaire pour des moyens de subsistance durables). Avant de rejoindre HDFC Bank, il a occupé pendant quatre ans le poste de directeur de l'exploitation (COO) chez Centurion Bank of Punjab Limited. Avant cela, M. Jaggia a travaillé pendant plus de 18 ans chez Citibank à Chicago, New York, Singapour, Mumbai et Kolkata.

M. Anil Jaggia a déclaré : « Je suis heureux de rejoindre Cloud4C en tant que conseiller stratégique. Le monde de la banque est en train de passer de manière stratégique des services bancaires physiques aux services bancaires sans contact.À l'avenir, tout communiquera par le biais de l'Internet des Objets afin de trouver des clients et d'interagir avec eux grâce à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique, aux technologies sociales, à l'analytique et à des technologies de stockage et de calcul efficaces. » Il a ajouté : « Je suis impatient de travailler activement et en étroite collaboration avec l'équipe dirigeante de Cloud4C afin de construire des solutions technologiques innovantes, nouvelles, collaboratives, agiles, ouvertes, sécurisées, rapidement évolutives et conformes à la réglementation pour aider le secteur bancaire à entrer dans l'avenir numérique. »

La banque numérique constitue l'avenir, car les produits et services bancaires seront fournis par l'intermédiaire d'applications mobiles, traités par le biais d'API (interfaces de programmation) et délivrés via tous les canaux Internet, faisant de la banque virtuelle une réalité. Le marché mondial des services bancaires numériques devrait atteindre 500 milliards de dollars d'ici 2027, avec une base d'utilisateurs numériques estimée à 4 milliards. Grâce à sa présence dans 50 sites répartis dans 25 pays, Cloud4C prévoit de desservir 25 000 banques à travers le monde par le biais de sa communauté cloud bancaire et d'autres solutions de nouvelles technologies bancaires associées à ses services cloud infogérés intelligents. La société sert aujourd'hui 60 multinationales figurant sur la liste Fortune 500 et plus de 20 banques à travers le monde, conformément aux réglementations telles que le RGPD en Europe et les directives de la RBI en Inde, entre autres.

M. Sridhar Pinnapureddy, fondateur et PDG de Cloud4C Services, a déclaré : « Je suis très heureux d'accueillir M. Anil Jaggia. Ce spécialiste chevronné du secteur bancaire nous apporte une expérience approfondie de l'alignement Business-IT et de l'innovation en matière de stratégie informatique dans le secteur bancaire. Je lui souhaite chaleureusement la bienvenue au sein de la famille Cloud4C. » M. Pinnapureddy a ajouté : « M. Anil jouera un rôle clé dans l'élaboration de notre nouvelle ère de solutions technologiques pour le secteur bancaire, alors que ce secteur devient intégré et omniprésent. »

À propos de Cloud4C

Cloud4C est le premier fournisseur mondial de services cloud infogérés et aussi le conseiller de confiance de 4 000 clients de 25 pays et 50 sites, dont 60 multinationales figurant sur la liste Fortune 500. La société fournit des services cloud (public, privé, hybride) et cloud communautaire (communauté cloud bancaire, communauté cloud SAP), la migration cloud à très grande échelle sur des hyperscalers tels qu'AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, des services cloud infogérés de bout en bout intelligents, des services de reprise après sinistre et des services de sécurité infogérés. Elle aide les entreprises à se conformer aux lois strictes sur la souveraineté des données dans leurs pays respectifs.

La société prévoit d'étendre sa présence géographique à 80 pays et 160 sites à travers le monde au cours des 36 à 48 prochains mois.

www.cloud4c.com

Contact auprès des médias :

B.S. Rao

Vice President et Global Head (RP et Communication)

Cloud4C Services

bsrao@cloud4c.com

www.cloud4c.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1198268/Cloud4C_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1221845/Anil_Jaggia.jpg

Communiqué envoyé le 31 juillet 2020 à 03:00 et diffusé par :