Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 30 juillet 2020

Jeudi 30/07/2020 Daily Grand Tirage régulier09, 22, 23, 35, 45 Grand numéro 04 POKER LOTTO Main gagnante: 2-S, 3-D, 8-S, 9-C, 8-H. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO4, 10, 16,...

À l'approche du congé civique du 3 août et de la longue fin de semaine, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle à tous les voyageurs que les restrictions de voyage sont toujours en vigueur à tous les postes frontaliers...