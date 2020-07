Dévoilement des lauréats du 27e Grand Prix canadien des nouveaux produits





Les nouvelles tendances en matière de produits en 2019 reflètent l'intérêt accru des Canadiens pour les produits alimentaires à base de plantes et les innovations alimentaires qui apportent chez eux la qualité des restaurants.

TORONTO, le 30 juill. 2020 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est ravi de dévoiler les lauréats du 27e Grand Prix canadien des nouveaux produits.

Vingt-sept entreprises ont remporté le très convoité Prix du nouveau produit du Grand Prix canadien des nouveaux produits qu'elles ont introduits sur le marché canadien en 2019. Parmi les gagnants figurent des nouveaux détaillants, fournisseurs, boutiques et entreprises familiales de partout au Canada.

Le Grand Prix canadien des nouveaux produits du CCCD est un prestigieux concours annuel des meilleurs nouveaux produits d'épicerie. Devenir lauréat du Grand Prix canadien offre une belle visibilité aux entreprises en raison de la forte exposition aux principaux détaillants, acheteurs et nouveaux consommateurs.

Quatre récipiendaires ont également reçu des prix spéciaux: Montpak International a remporté le trophée All-Canadian pour leur veau prêt à cuire, Walmart Canada a remporté pour la deuxième année consécutive le prix de la valeur globale du consommateur pour les moulins à mélange d'épices sans sel Great Value, Green Valley Farms , une division de Burnbrae Farms Ltd. a remporté le prix de l'innovation et de l'originalité pour les oeufs à énergie solaire en libre parcours, et MorningStar Farms a été récompensé pour l'emballage innovant de MorningStar Farms Veggie Burger.

« Nous constatons une formidable innovation dans les produits qui permettent aux Canadiens de créer facilement une large gamme de repas à la maison qui répondent aux nouveaux besoins alimentaires avec plus d'options à base de plantes et sans gluten», a déclaré Diane J. Brisebois, présidente et chef de la direction du Conseil canadien du commerce de détail. « La variété des produits alimentaires démontre la tendance vers des listes d'ingrédients plus naturels et plus sains pour la santé, tant avec des aliments à base de viande qu'avec des aliments à base de plantes. »

Le chef et président du jury, Marcus Von Albrecht, a supervisé le jury. Des 112 produits qui ont obtenu au moins 70% de qualité et d'innovation, seuls 38 produits ont reçu la prestigieuse reconnaissance en tant que lauréats du Grand Prix canadien des nouveaux produits.

Les gagnants dans plusieurs catégories comprennent: Metro Inc, Walmart Canada, Federated Cooperatives Limited, Rexall Pharmacy Group Limited, Save-on-Foods, Sobeys Inc et Smucker Foods of Canada.

Pour consulter la liste complète des lauréats de cette année, visitez: rccgrandprix.ca/winners

Les commanditaires des prix du Grand Prix canadien des nouveaux produits de cette année sont: Reebee et le balado du Food Professor.

À propos des prix du Grand Prix canadien des nouveaux produits:

Maintenant dans sa 27e année, le Grand Prix canadien des nouveaux produits est un programme annuel qui célèbre les nouveaux produits dans les catégories alimentaires, non alimentaires et de marques privées. Le programme offre une occasion unique aux participants de présenter de nouveaux produits à un jury d'experts de l'industrie et d'être reconnus par leurs pairs.

Le programme de récompenses est ouvert aux fabricants, fournisseurs et distributeurs. Pour être éligible, un produit doit avoir été mis sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Les produits ont été jugés sur la présentation et l'emballage, les attributs du produit, l'innovation et l'originalité et la valeur globale pour le consommateur.

Liste des lauréats du 27e Grand Prix canadien des nouveaux produits par catégorie:

Marques nationales

Alimentaire

Produits de boulangerie frais (précuits)

Pain sans gluten

Fancy Pokket Corporation

Nécessaire à cuisson et pâtisserie, produits de boulangerie séchés

Mélange à biscuits de Goodumstm

Goodums Food Inc.

Boissons

Infusion de Oasis

A. Lassonde Inc.

Condiments et sauces

Beurre d'arachide crémeux de Jif®

La Corporation de Produits Alimentaires Smucker du Canada

Confiseries et desserts à longue durée de conservation

Pistaches au chocolat au lait et sel rose de l'Himalaya

Chocolat Lamontagne, Inc.

Produits laitiers (lait, yogourt, fromage et tartinade)

Biologique pour enfants de Olympic

Agropur

Charcuterie et fromages

Fromage Bon Secret

Quality Cheese

Desserts (frais, réfrigérés ou surgelés)

Crème glacée au lait de chèvre par Udderly Ridiculous

Udderly Ridiculous Inc.

Aliments et repas préparés (réfrigérés ou surgelés)

Pâtes fraîches de Giovanni Rana

Rana Meal Solutions Canada Inc.

Fruits et légumes (frais, réfrigérés ou surgelés)

Végéburgers de MorningStar Farms

MorningStar Farms

Viande, oeufs et fruits de mer (frais, réfrigérés ou surgelés)

Veau prêt à cuire

Montpak International

Collations (salées)

Puffs de GoGo Quinoa

GoGo Quinoa

Collations (sucrées)

Super graines de Planet Hemp Superfood

Hempco Canada Superfoods Inc.

Soins pour bébé

Céréales multigrains à la pomme et à la patate douce

Baby Gourmet Foods Inc.

Marques nationales

Non alimentaire

Marchandises générales

Papyrus - Papillon royal

Cartes Carlton

Entretien domestique

Sacs à ordure ultra forts de Hefty

La Compagnie Reynolds

Produits de soins de santé - en vente libre

Concombre de mer de Nova Sea Atlantic

AKSO Marine Biotech Inc.

Soins personnels

Déodorants naturels de Live Clean

Hain Celestial Canada

Produits pour animaux domestiques

Bouchées tendres pour chiens de Nature's Recipe

La Corporation de Produits Alimentaires Smucker du Canada

Marque privée

Alimentaire

Produits de boulangerie frais (précuits)

Pains plats Rôti Irresistibles

Metro Inc.

Boissons

Cocktail sans alcool par Compliments

Sobeys Inc.

Condiments et sauces

Assaisonnement biologique sans sel par Great Value

Walmart Canada

Confiseries et desserts à longue durée de conservation

Coupelles de chocolat belge par Sélection Premium

Metro Inc.

Produits laitiers (lait, yogourt, fromage et tartinade)

Yogourt SKYR aux fraises 2% par Irresistibles

Metro Inc.

Charcuterie et fromages

Fromage affiné à pâte dure Manchego par Notre Excellence

Walmart Canada

Desserts (frais, réfrigérés ou surgelés)

Gâteau aux biscuits de Co-op Gold

Federated Co-operatives Limited

Aliments et repas préparés (réfrigérés ou surgelés)

Tarte aux pommes suprême à la hollandaise de Sentations par Compliments

Sobeys Inc.

Fruits et légumes (frais, réfrigérés ou surgelés)

Fruits surgelés biologiques pour smoothie par Irresistibles

Metro Inc.

Viande, oeufs et fruits de mer (frais, réfrigérés ou surgelés)

Burgers carrés faits 100% de boeuf angus canadien

Save-On-Foods

Aliments et repas préparés à longue durée de conservation

Pâtes sans gluten par Irresistibles Naturalia

Metro Inc.

Collations (salées)

Croustilles cuites à la marmite de Co-op Gold PURE

Federated Co-operatives Limited

Collations (sucrées)

Amandes entières enrobées de chocolat noir saupoudrées de vraies framboises de Be Better

Rexall Pharmacy Group Ltd.

Marque privée

Non alimentaire

Soins pour bébé

Lingettes avec solution saline pour les nez congestionnés Personnelle

Metro Inc.

Marchandises générales

Poêle en fonte Paderno prétraitée

Canadian Tire Corporation

Soins personnels

Masque de nuit anti-âge de Be Better

Rexall Pharmacy Group Ltd.

Produits pour animaux domestiques

Gâteries pour chiens de Western Family

Save-On-Foods

Produits de soins capillaires

Shampoing sec par Equate Beauty

Walmart Canada

PRIX SPÉCIAUX

Produit tout-canadien

Veau prêt à cuire

Montpak International

Produit du produit le plus populaire auprès des consommateurs

Assaisonnement biologique sans sel par Great Value

Walmart Canada

Innovation et originalité

Oeufs de poules en liberté des Fermes à énergie propre

Green Valley Farms, une division de burnbrae farms ltée.

Emballage innovateur

Végéburgers de MorningStar Farms

Morning Star Farms

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le commerce de détail est le plus grand employeur du Canada avec 2,1 millions de Canadiens qui travaillent dans notre industrie. Le secteur génère annuellement plus de 76 milliards de dollars en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (à l'exclusion des véhicules et de l'essence) s'élevaient à 377 milliards de dollars en 2019. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) représentent plus des deux tiers des ventes au détail dans le pays. Le CCCD est une association à but non lucratif financée par l'industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. En tant que la Voix du Détail tm au Canada, nous représentons fièrement plus de 45 000 vitrines dans tous les formats de vente au détail, y compris les rayons, les épiceries, les spécialités, les magasins à rabais, les détaillants indépendants et les marchands en ligne. Les membres des épiceries du CCCD représentent plus de 95% du marché au Canada. Ils fournissent des services essentiels et constituent une importante source d'emploi dans les petites et grandes collectivités du pays. Ils ont de solides programmes de marques privées et vendent des produits dans toutes les catégories d'aliments.

SOURCE Conseil canadien du commerce de détail

Communiqué envoyé le 30 juillet 2020 à 22:52 et diffusé par :