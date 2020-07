Les capteurs Velodyne Lidar permettent au Hovermap d'Emesent de voler au-delà de la ligne de visée visuelle





Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd'hui que la nouvelle technologie Autonomy Level 2 (AL2) d'Emesent pour Hovermap utilise des capteurs lidar Velodyne pour fournir une perception en temps réel et des données 3D précises de haute qualité. Hovermap est une charge utile de cartographie et d'autonomie plug-and-play pour drones industriels qui permet un vol autonome dans des zones situées au-delà de la ligne de vue visuelle (BVLOS) et sans connectivité GPS.

La technologie AL2 utilise le lidar Puck LITE de Velodyne comme principal capteur de perception et de cartographie. Cela permet une exploration, une navigation et une cartographie lidar autonomes dans des environnements difficiles d'accès tels que les mines, les travaux de génie civil, les infrastructures de télécommunications et les zones d'intervention en cas de catastrophe. Dans le cadre des dispositifs d'autonomie basés sur la localisation et la cartographie simultanées (SLAM) d'Emesent, AL2 permet aux drones de voler au-delà de la portée de communications, de naviguer automatiquement et d'éviter les obstacles, y compris les fils fins et les branches.

AL2 peut être utilisé du décollage à l'atterrissage en définissant des points de cheminement intelligents dans une carte 3D en direct affichée sur une tablette. Cela permet aux opérateurs de rester à une distance sûre des zones dangereuses telles que les sommets, les abords des chantiers, les espaces confinés et les hauteurs. Les données enrichies du capteur Puck LITE permettent aux entreprises d'obtenir de meilleures informations sur la manière de sécuriser les mines et autres environnements.

« Le Velodyne Puck LITE est tout simplement un capteur sensationnel pour créer des solutions de cartographie et d'autonomie basées sur des drones en raison de sa taille compacte, de sa légèreté et de ses performances - tous des avantages essentiels pour les systèmes montés sur drone », a déclaré Dr Stefan Hrabar, PDG d'Emesent. « Le capteur a été un élément essentiel pour nous aider à créer une nouvelle technologie révolutionnaire pouvant obtenir des données vitales dans des environnements difficiles en temps réel sans risquer la sécurité de la machine ou de l'opérateur. »

Emesent est un partenaire Automatisé avec Velodyne à la pointe de l'autonomie des drones privés d'accès GPS. La société s'est récemment classée quatrième lors du circuit urbain du DARPA Subterranean Challenge (« SubT ») avec le groupe de robotique et de systèmes autonomes de la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) et du Georgia Institute of Technology.

« L'utilisation innovante des capteurs lidar de Velodyne par Emesent permet de fournir des données et des informations précieuses auxquelles il était auparavant impossible d'accéder », a ajouté Jon Barad, vice-président du développement commercial chez Velodyne Lidar. « En plus de ce qu'elle fournit aujourd'hui aux industries de l'exploitation minière, des infrastructures, des levés et de la cartographie, il est passionnant de voir comment cette innovation contribuera à inaugurer une nouvelle ère d'exploitation de drones autonomes dans une variété d'autres industries. »

Aux États-Unis, l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) impose actuellement des restrictions sur les drones volant au-delà de la ligne de visée visuelle. L'innovation technologique d'Emesent pourrait éventuellement inaugurer une nouvelle ère de vol sûr et autonome de drones - non seulement dans les mines mais partout ailleurs.

Les capteurs Velodyne Puck LITE fournissent une image à haute résolution permettant de mesurer et d'analyser les environnements intérieurs et extérieurs. Conçu pour les applications nécessitant un capteur léger et compact, le Puck LITE offre une résolution et des performances exceptionnelles pour les applications mobiles et UAV/drones. Il fournit une vue environnementale complète à 360 degrés pour livrer des données 3D en temps réel.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne propose des solutions lidar intelligentes et puissantes en matière d'autonomie et d'assistance à la conduite. Basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, le fondateur de Velodyne, David Hall, a inventé les systèmes de lidar à vision panoramique en temps réel au sein de Velodyne Acoustics. L'invention de M. Hall a révolutionné la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, la solution polyvalente Ultra Pucktm, la solution de facilitation de l'autonomie Alpha Primetm, la solution optimisée pour les systèmes ADAS Velarraytm et le logiciel révolutionnaire d'aide à la conduite Vellatm.

À propos d'Emesent

Emesent est un leader mondial expert en autonomie des drones, en cartographie lidar et en analyse de données. Fondée en 2018, Emesent s'est depuis bâti la réputation de fournir une capture de données de haute qualité dans les secteurs de l'exploitation minière, des infrastructures, des levés et de la cartographie. Son produit phare, Hovermap, est une unité de balayage mobile intelligente qui combine des technologies avancées d'évitement des collisions et de vol autonome pour cartographier les environnements dangereux et privés d'accès GPS. Remarquablement polyvalent, Hovermap peut être tenu à la main, monté sur un drone ou sur un véhicule pour cartographier des zones difficiles et inaccessibles. Avec une large gamme d'applications, Hovermap est utilisé par des clients du monde entier.

