Régularisation des travailleurs essentiels à statut précaire : l'organisme Debout pour la dignité annonce un premier sit-in nocturne suivi d'une manifestation pacifique devant le bureau de circonscription de Justin Trudeau





MONTRÉAL, le 30 juill. 2020 /CNW Telbec/ - En réponse à l'attitude des gouvernements fédéral et provincial qui tardent à régulariser les travailleurs essentiels à statut précaire qui continuent de se sacrifier pour le Canada et le Québec en contexte de pandémie, Debout pour la dignité annonce un premier sit-in nocturne suivi d'une manifestation pacifique devant le bureau de circonscription de Justin Trudeau, au 1100 Crémazie Est, à Montréal, du 31 juillet 2020, 21h00, au 1er août 2020, 13h00.

Ces événements s'inscrivent dans le cadre d'un continuum d'actions jusqu'à ce que les gouvernements Trudeau et Legault octroient la résidence permanente à ces demandeurs d'asile, de véritables travailleurs humanitaires qui sont au front dans cette lutte contre la Covid-19.

Toutes les mesures sont prises pour que votre sécurité soit assurée. Nous vous attendons armés de vos pancartes, de vos banderoles, de vos sacs de couchage, et d'autres nécessaires, pour lancer un signal clair aux gouvernements de Justin Trudeau et de François Legault.

« L'extrême précarisation de nos anges gardiens demandeurs d'asile ne reflète pas les valeurs profondes de notre société. Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault doivent rapidement poser des gestes concrets et non des gestes symboliques pour y mettre un terme. Ils doivent respecter leurs promesses et accorder la résidence permanente à ces demandeurs d'asile devenus, le temps de le dire, des travailleurs humanitaires essentiels. », déclare le Dr Wilner Cayo, Président de l'organisme Debout pour la dignité.

À propos de debout pour la dignité

Debout pour la dignité est un organisme à but non lucratif qui regroupe et mobilise des minorités visibles, rassemble les ressources humaines et matérielles et, les organise, afin de construire des communautés solidaires et fortes débordant d'opportunités pour toutes et pour tous et favorisant une plus grande égalité des chances en améliorant les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité.

www.dpld.ca

SOURCE Debout pour la dignité

