Gan & Lee Pharmaceuticals lance le premier essai clinique de phase 1 pour le nouveau médicament anti-tumoral GLR2007





PÉKIN, Chine et BRIDGEWATER, New Jersey, 30 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Ce jour marque une étape majeure pour notre laboratoire, Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (ci-après dénommé Gan & Lee, symbole boursier : 603087.SH), avec le lancement de notre premier essai clinique de phase 1 sur des humains pour le GLR2007, notre inhibiteur de la kinase 4/6 de type cyclique inventé en interne (CDK4/6) en tant que traitement potentiel des tumeurs solides avancées.L'activité de la kinase CDK4/6 est au coeur de la régulation du cycle cellulaire et joue un rôle clé dans l'apparition et la progression d'une variété de cancers.1 2 Par conséquent, Gan & Lee considère le CDK4/6 comme un agent thérapeutique cible intéressant. Cet essai clinique de phase 1 consiste en une étude multicentrique, ouverte et conçue pour établir l'innocuité, la tolérabilité et la stratégie de dosage optimale du GLR2007 chez les patients atteints de tumeurs solides avancées. Le Dr Lawrence Hill, PDG de Gan & Lee US, a déclaré : « Si l'on considère les données pré-cliniques encourageantes et le besoin hautement insatisfait, 3 le GLR2007 est un nouveau composé expérimental prometteur qui pourrait potentiellement répondre à des besoins médicaux non satisfaits chez les patients atteints de tumeurs solides avancées. Nous sommes ravis de commencer cette étude clinique de phase 1 (NCT044427) et impatients de collaborer avec avec les patients, les soignants et la communauté médicale afin de faire une différence significative pour les personnes atteintes d'un cancer. »

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur l'étude clinique du GLR2007, veuillez consulter le site :

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04444427?term=glr2007&draw=2&rank=1

À propos de Gan & Lee

Gan & Lee a développé avec succès la première insuline humaine biosynthétique domestique chinoise. À l'heure actuelle, la société possède quatre analogues de l'insuline recombinante, dont la glargine à action prolongée (Basaline®), l'insuline lispro d'action rapide (Prandilin®), un mélange d'insuline lispro protamine et zinc recombinante injectable (25R) (Prandilin®25) et l'aspart, ainsi qu'un stylo prérempli et un stylo à insuline.

À l'avenir, Gan & Lee s'efforcera d'obtenir une couverture complète dans le diagnostic et le traitement du diabète. Nous rapprochant de notre objectif de devenir une société pharmaceutique de classe mondiale, chez Gan & Lee, nous jouerons également un rôle actif dans le développement de nouvelles entités chimiques pour traiter diverses formes de maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques, cancers et développer d'autres traitements.

